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CМИ: В Мьянме полиция стреляет по протестующим боевыми патронами

10.02.2021 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время разгона протестующих против военного переворота была ранена в голову женщина. Людей разгоняют, используя водометы, резиновые пули и боевые патроны.




В столице Мьянмы Пусть Пий Тау проходят протесты против военного переворота в стране. Во время разгона демонстрантов во вторник, 9 февраля, была ранена женщина, которая сейчас находится в критическом состоянии, пишет ВВС.

Полиция разгоняла протестующих водометами. Также полицейские использовали резиновые пули и боевые патроны.

Были ранены и другие демонстранты. О жертвах пока ничего не известно.

На акции протеста в стране вышли десятки тысяч людей, несогласных со свержением 1 февраля демократически избранного правительства. Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин были арестованы.
 
 
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Во время разгона протестующих против военного переворота была ранена в голову женщина. Людей разгоняют, используя водометы, резиновые пули и боевые патроны.
 
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