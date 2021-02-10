CМИ: В Мьянме полиция стреляет по протестующим боевыми патронами













ВВС. В столице Мьянмы Пусть Пий Тау проходят протесты против военного переворота в стране. Во время разгона демонстрантов во вторник, 9 февраля, была ранена женщина, которая сейчас находится в критическом состоянии, пишет





Полиция разгоняла протестующих водометами. Также полицейские использовали резиновые пули и боевые патроны.





Были ранены и другие демонстранты. О жертвах пока ничего не известно.





На акции протеста в стране вышли десятки тысяч людей, несогласных со свержением 1 февраля демократически избранного правительства. Премьер Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин были арестованы.







