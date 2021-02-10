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Погода в СНГ: метель в Казахстане, аномальное тепло в Армении

10.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совсем не февраль – так синоптики Грузии говорят о последнем зимнем месяце. В Тбилиси сегодня солнечно и плюс 17. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Непогода пришла в Казахстан, передает Максим Козлов. Из-за тумана, гололеда и метели на востоке страны закрыты автомобильные дороги. Остановлено движение и на трассах республиканского значения, которые ведут из Нур-Султана в области. В горах выпало до 30 мм осадков. В Алматы уже больше 12 часов идет снег. Автомобильное движение затруднено, хотя на улицах города работает 600 единиц снегоуборочной техники. Спасатели и полицейские рекомендуют отказаться от поездок до улучшения погоды.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Беларуси сегодня опустится до минус 15, сообщает Инна Согалович. В некоторых областях пройдет небольшой снег. Из-за сильного холода снегирям на хватает корма, и птицы стали чаще прилетать в города. Орнитологи просят аккуратнее фотографировать птиц, чтобы не спугнуть. Специалисты говорят: часто перелетая с ветки на ветку в морозы, они могут потерять слишком много энергии и погибнуть.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

В Бишкеке сегодня переменная облачность, синоптики обещают дождь и температуру не выше плюс 7, передает Майя Смехова. Тепло и на юге Кыргызстана. В Араванском районе Ошской области начались весенне-полевые работы. Большая часть сельскохозяйственной техники уже подготовлена. Аграрии вспахали более 300 гектаров земли, а на 15 из них уже посадили ранние сорта картофеля. Кроме того, специалисты проводят очистку оросительных каналов.

В Душанбе сегодня переменная облачность, без осадков, сообщает Фарангез Шозедова. Температура днем поднимется до 17 градусов тепла. Благоприятная погода установилась на большей части Таджикистана, и аграрии приступили к работам в поле. В районе Кушониен декхане сажают картофель. Климатические условия позволяют собирать здесь по три урожая в год.

В Армении по-прежнему жарко, столбики термометров на юге страны показывают плюс 25, передает Лиана Азоян. И это вызывает опасение у фермеров. Специалисты предупреждают: первое, к чему нужно быть готовыми, это последствия традиционных заморозков в марте. Если они совпадут с периодом вегетации фруктовых деревьев, это скажется на объеме и качестве урожая черешни и абрикосов.



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В Кыргызстане и Таджикистане начали сажать картофель.
 
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