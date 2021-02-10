Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти 3,5 тысячи пачек сигарет незаконно перевозила жительница Кричева В грузовом отсеке ее автомобиля правоохранители обнаружили целый ассортимент табачной продукции различного наименования на общую сумму более 5000 рублей....

В грузовом отсеке ее автомобиля правоохранители обнаружили целый ассортимент табачной продукции различного наименования на общую сумму более 5000 рублей. Сотрудникам милиции водитель пояснила, что сигареты приобрела в торговых объектах Кричева для себя. Груз изъят, материалы переданы в налоговую инспекцию. Нарушительнице грозит привлечение к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации и специального разрешения.