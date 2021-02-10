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В Полоцком районе работник хозяйства угнал с фермы трактор

10.02.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Полоцком районе работник хозяйства  угнал с фермы трактор, чтобы съездить за добавкой, а по дороге перевернулся. Оказалось, что накануне инцидента в гости к сторожу пришел его родственник. Мужчины решили совместить работу с застольем. Когда выпивка закончилась, радушный "хозяин" сторожки решил, что нужно продолжить веселье. Чтобы не идти за алкоголем по морозу, мужчина поехал на колхозном тракторе. Чуть позже он еще раз повторил маршрут, а уже во время третьей поездки, окончательно опьяневший, не справился с управлением и попал в ДТП. Испугавшись ответственности за свои ночные прогулки, мужчина убежал с места аварии. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело.

 
 
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В Полоцком районе работник хозяйства  угнал с фермы трактор, чтобы съездить за добавкой, а по дороге перевернулся. Оказалось, что накануне инцидента в гости к...
 
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