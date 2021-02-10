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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведро с насваем изъяли правоохранители у жителя Орши Вся смесь была тщательно расфасована по 16 пакетам. Как полагают оперативники, эта партия должна была пойти на реализацию. Cам фигурант сообщил, что товар он...

Вся смесь была тщательно расфасована по 16 пакетам. Как полагают оперативники, эта партия должна была пойти на реализацию. Cам фигурант сообщил, что товар он приобрел в России. В настоящее время в отношении молодого человека ведется проверка.