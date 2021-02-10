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Ведро с насваем изъяли правоохранители у жителя Орши

10.02.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Вся смесь была тщательно расфасована по 16 пакетам. Как полагают оперативники, эта партия должна была пойти на реализацию. Cам  фигурант сообщил, что товар он приобрел в России. В настоящее время в отношении молодого человека ведется проверка.  
 
 
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Вся смесь была тщательно расфасована по 16 пакетам. Как полагают оперативники, эта партия должна была пойти на реализацию. Cам  фигурант сообщил, что товар он...
 
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