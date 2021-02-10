Источник материала: UDF



Сергей Николюк. Фото: baj.by

Куда ни плюнь…

«Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда».

Ненастоящий царь

«Тут-то и раздается уже не возмущение, а всероссийский хохот, которого страна не помнила со времен комедий Гайдая. Интернет-пользователи наперебой начинают писать ехидные комментарии и сочинять мемы про танцевальный коврик, чайный домик, цех обработки яиц и прочее геленджикское барокко. <…> И мы ведь помним, что это не просто дворец, а своего рода психологический портрет его хозяина, как замечает Навальный в начале фильма. Вот он, самый чувствительный, самый болезненный момент разоблачения».

Денег н-е-е-е-е-ет

«Века европейской ⁠истории приучили нас к тому, что дворец строится для демонстрации ― величия, силы, богатства. Это ⁠место ритуала, ⁠церемониала, публичный ⁠театр, в котором разыгрывается спектакль ⁠власти. А сюда-то (Дворец в Геленджике ― С.Н.) даже официальную иностранную делегацию не пригласишь, не говоря о менее важной публике».

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко переиграл Путина: ему не приходится прятать Дворец Независимости от посторонних глаз - эксперт На постсоветском пространстве куда ни плюнь, попадешь в плешивого щеголя...

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Впервые эта мысль встречается у древнегреческого драматурга Еврипида (480-406 до н. э.). Но за два с половиной тысячелетия она своей актуальности не потеряла, и давно воспринимается в качестве крылатого выражения, авторство которого приписывается народу, пишет политолог и социологВ искренности интервьюированного сомневаться не приходится. Однако между искренним ответом и ответом правдивым порой пролегает пропасть. Не то, что в один, порой и в сто прыжков ее не преодолеть.На момент сдачи текста в редакцию фильм Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» просмотрело в youtube более 100 млн человек. Разумеется, конкурировать с клипом Despacito, чья популярность измеряется не миллионами, а миллиардами просмотров, фильму не под силу. Но в номинации «Политические разоблачения» Дворец — в лидерах и его зрительский потенциал далек от исчерпания.Во время просмотра фильма в голове у меня всплыло четверостишие из десятой (неопубликованной) главы «Евгения Онегина»:Плешивый щеголь — это Александр Первый, тот самый, чьи первые годы правления Пушкин охарактеризовал как «дней Александровых прекрасное начало». Вот такая историческая «загогулина»!На постсоветском пространстве она воспроизводилась многократно. Куда ни плюнь, попадешь в плешивого щеголя, официально именуемого «Национальным лидером».Но вернемся ко Дворцу. Все, кому в России по штату положено отрицать принадлежность Дворца российскому президенту, дружно бросились очевидный факт отрицать.Ложь в отличие от правды всегда кому-то выгодна, поэтому представители вида homo sapiens лгали, лгут и будут лгать. Непростое это занятие. Недаром у моего дедушки была присказка: «Заврался, бейте меня».Предположим на минуту, что защитники честного имени Национального лидера России правы, то что из этого следует? Если Дворец, а точнее Дворцовый комплекс, сопоставимый по размерам территории с княжеством Монако, не принадлежит Путину, то кому? Вопрос этот в своем блоге поставил политолог Владимир Пастухов.Перечислив факты, на официальном уровне никем не отрицаемые, политолог пришел к следующему выводу: «Полагаю, что единственным рациональным объяснением, которое связывает все эти фактические обстоятельства воедино, может быть предположение, что ФСО, ФСБ, управление делами АП РФ и госкорпорации «Роснефть» и «Транснефть» действуют в интересах какого-то третьего лица, который по своему статусу имеет право на государственную охрану, резиденция которого обслуживается за казенный счет и защищается как атомная электростанция, и при этом это третье лицо — очевидно не Путин (так сказал Песков!)».«Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота!»Имя вчерашнего собирателя земель, своей мощной дланью поднявшего Россию с колен и пугающего заморских пиндосов сверхзвуковыми ракетами, благодаря Алексею Навальному ассоциируется сегодня с туалетным ершиком за € 700!Слово журналисту Олегу Зайцеву:Согласно Марксу, человечество смеясь расстается со своим прошлым. Поэтому нет смысла разъяснять, насколько реакция на факты, собранные в фильме, важна для будущего России. Но читатели «СН+» живут в Беларуси. Тем не менее наша стабильность не в последнюю очередь определяется стабильностью у восточного соседа.Вклад двух закадычных друзей в общую стабильность при этом не следует ни преувеличивать, ни приуменьшать.Превосходство России по всем макропоказателям как минимум на порядок исключает симметричность отношений внутри Союзного государства. Поэтому в трудную минуту наш может рассчитывать на помощь любителя туалетных ершиков по € 700, а у любителя ершиков такой возможности нет.В очередной раз приходится повторять: систему характеризуют не ошибки, а реакция на ошибки. В этом смысле лучшей иллюстрации имитационной природы путинизма, чем реакция Кремля на фильм Навального, пожалуй, и не найти.Вновь прибегну к помощи журналиста Олега Зайцева:В этом смысле наш своего российского друга переиграл, т.к. ему не приходится прятать Дворец Независимости от посторонних глаз. Напротив, у претендующих на статус «настоящих патриотов» имеется реальный шанс сделать селфи на фоне его интерьеров.Цитирую по газете «СБ. Беларусь сегодня» от 25.01.2021: «Этот вечер десятки белорусов, несомненно, проведут, пересматривая видеохронику. Ведь сегодня многие из них словно стали участниками политических мероприятий высшего уровня — посидели на кресле, которое занимала Ангела Меркель во время переговоров Нормандской четверки…»Как приходится за непрерывными бла-бла-бла прятать отсутствие реального выбора на так называемых выборах, так и заработанные непосильным трудом на кремлевских галерах миллиарды невозможно продемонстрировать кому-либо, кроме узкого круга подельников. Иначе власть не удержать. Вспомним ставшее мемом высказывание еще одного персонажа расследований Алексея Навального: «Денег нет, но вы держитесь».Нет денег. Понимаете, н-е-е-е-ет. Все потрачены на туалетные ершики за € 700.