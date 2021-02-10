ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Есть недовольство наполнением кормушки». Лояльность чиновников держится уже на одном страхе

10.02.2021 12:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Есть недовольство наполнением кормушки». Лояльность чиновников держится уже на одном страхе
Иллюстративное фото
Все высшие должностные лица Беларуси получают дополнительную зарплату в валюте через черную кассу, заявил в интервью руководитель НАУ и член Президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Чиновники высокого уровня, такие как министры, депутаты парламента, высшие должностные лица по секретным индивидуальным ведомостям получают наличные деньги в конвертах. Это 600 евро ежемесячно. Сумма может изменяться в зависимости от должности, премьер может получать больше тысячи, глава парламента тысячу, министр получает 600», — сказал Павел Латушко.


По его словам, материальный фактор сильно влияет на позицию чиновников и приводит к большому количеству сливов.

Отметим, что в отличие от многих стран доходы чиновников в Беларуси не являются открытой информацией. Сколько же они зарабатывают официально?

В начале 2010-х Александр Лукашенко говорил, что премьер-министр «в лучшие времена» зарабатывал около 3,5 тысяч долларов. В 2013 году, по его словам, министр получал «наверное, меньше 2 тысяч долларов».

UDF.BY попросил экспертов поделиться своим мнением по поводу информации, озвученной Латушко.

«Продолжают служить режиму из-за страха перед возможным наказанием»



Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что доверяет словам руководителя НАУ.


«Есть недовольство наполнением кормушки». Лояльность чиновников держится уже на одном страхе

Фото: belgazeta.by

«То, что министрам дают дополнительные «дэпэ», я слышал еще в конце 90-х. Зачем это нужно – тоже понятно. Во-первых, это дает возможность неофициально поощрять тех, кто действует как надо и наказывать рублем провинившихся: не пойдешь и не пожалуешься, почему мне не доплатили», – сказал Марголин.


Какова вторая причина?

«У нас же зарплата государственных служащих взаимозависима. Если повысить зарплату министру, то нужно повышать зарплаты и другими чиновникам – там все ранжируется по классам и по уровням. А так есть возможность добавить ближнему кругу, а всех остальных оставить за бортом», – отметил Марголин.


По его мнению, белорусские чиновники не могут не сравнивать свои заработки с доходами коллег за рубежом.

«Даже с учетом доплат, которые не все получают, суммы доходов белорусских чиновников не идут ни в какое сравнение ни с зарплатами коллег в капиталистических демократических странах, ни в России и соседних странах. Поэтому, естественно, есть место недовольству материальным обеспечением, наполнением так называемой кормушки, не за что там быть лояльными», – полагает Марголин.


Если материальный фактор не настолько существенен, то почему чиновники так лояльны Лукашенко?

«Я бы говорил не столько об уровне лояльности, сколько об уровне страха. Среди тех, у кого есть достаточные интеллектуальные способности, лояльных нет. Лояльные есть среди тех, кто туго соображает. В целом продолжают служить режиму прежде всего из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями против себя или семьи», – считает Марголин.


«Это можно назвать подкупом госслужащих»


Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии UDF.BY сказал о доплатах чиновникам в конвертах: «В наше время такого не было».


«Есть недовольство наполнением кормушки». Лояльность чиновников держится уже на одном страхе

Фото: svaboda.org

«Хотя в 90-е было трудно, тяжело всем, в том числе государственным служащим. Но мы и не думали вести двойную бухгалтерию. Как так – говорить публично о борьбе с зарплатами в конвертах и заниматься этим же, чтобы поддержать близких по работе людей? За Совет министров не скажу, но в Верховном совете такого не было», – сказал Гриб.



Он добавил:

«Но у меня нет оснований не верить Павлу Латушкл. Мне кажется, он честный человек».


Почему на самом верху могут прибегать к такой порочной практике?

«Причин несколько. Выдача зарплат в конвертах, как и везде, помогает уйти от налогов, сэкономить. И в принципе это можно назвать подкупом госслужащих. Самым натуральным подкупом. Логика такая: я тебе дал неофициально, ты должен помнить об этом и поддерживать меня по всем направлениям», – отметил Гриб.


Он считает, что чиновники работают, прежде всего, из-за материального фактора.

«Чиновники несут немалую ответственность, чтобы соответствовать должности им нужно иметь хорошее образование и опыт. Естественно, они ожидают и хорошей оплаты. Но в нормальных странах чиновники публикуют декларации о доходах, все делается официально и открыто. И это логично: чиновники должны думать об интересах страны, а не о том, как заработать лишние 600 долларов», – сказал Гриб.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Чаго хоча і чаго баіцца беларускі чыноўнік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by