«Есть недовольство наполнением кормушки». Лояльность чиновников держится уже на одном страхе

Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Чиновники высокого уровня, такие как министры, депутаты парламента, высшие должностные лица по секретным индивидуальным ведомостям получают наличные деньги в конвертах. Это 600 евро ежемесячно. Сумма может изменяться в зависимости от должности, премьер может получать больше тысячи, глава парламента тысячу, министр получает 600», — сказал Павел Латушко.

«Продолжают служить режиму из-за страха перед возможным наказанием»







Фото: belgazeta.by

«То, что министрам дают дополнительные «дэпэ», я слышал еще в конце 90-х. Зачем это нужно – тоже понятно. Во-первых, это дает возможность неофициально поощрять тех, кто действует как надо и наказывать рублем провинившихся: не пойдешь и не пожалуешься, почему мне не доплатили», – сказал Марголин.

«У нас же зарплата государственных служащих взаимозависима. Если повысить зарплату министру, то нужно повышать зарплаты и другими чиновникам – там все ранжируется по классам и по уровням. А так есть возможность добавить ближнему кругу, а всех остальных оставить за бортом», – отметил Марголин.

«Даже с учетом доплат, которые не все получают, суммы доходов белорусских чиновников не идут ни в какое сравнение ни с зарплатами коллег в капиталистических демократических странах, ни в России и соседних странах. Поэтому, естественно, есть место недовольству материальным обеспечением, наполнением так называемой кормушки, не за что там быть лояльными», – полагает Марголин.

«Я бы говорил не столько об уровне лояльности, сколько об уровне страха. Среди тех, у кого есть достаточные интеллектуальные способности, лояльных нет. Лояльные есть среди тех, кто туго соображает. В целом продолжают служить режиму прежде всего из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями против себя или семьи», – считает Марголин.

«Это можно назвать подкупом госслужащих»







Фото: svaboda.org

«Хотя в 90-е было трудно, тяжело всем, в том числе государственным служащим. Но мы и не думали вести двойную бухгалтерию. Как так – говорить публично о борьбе с зарплатами в конвертах и заниматься этим же, чтобы поддержать близких по работе людей? За Совет министров не скажу, но в Верховном совете такого не было», – сказал Гриб.

«Но у меня нет оснований не верить Павлу Латушкл. Мне кажется, он честный человек».

«Причин несколько. Выдача зарплат в конвертах, как и везде, помогает уйти от налогов, сэкономить. И в принципе это можно назвать подкупом госслужащих. Самым натуральным подкупом. Логика такая: я тебе дал неофициально, ты должен помнить об этом и поддерживать меня по всем направлениям», – отметил Гриб.

«Чиновники несут немалую ответственность, чтобы соответствовать должности им нужно иметь хорошее образование и опыт. Естественно, они ожидают и хорошей оплаты. Но в нормальных странах чиновники публикуют декларации о доходах, все делается официально и открыто. И это логично: чиновники должны думать об интересах страны, а не о том, как заработать лишние 600 долларов», – сказал Гриб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Есть недовольство наполнением кормушки». Лояльность чиновников держится уже на одном страхе Как оценить доходы белорусских чиновников?

По его словам, материальный фактор сильно влияет на позицию чиновников и приводит к большому количеству сливов.Отметим, что в отличие от многих стран доходы чиновников в Беларуси не являются открытой информацией. Сколько же они зарабатывают официально?В начале 2010-хговорил, что премьер-министр «в лучшие времена» зарабатывал около 3,5 тысяч долларов. В 2013 году, по его словам, министр получал «наверное, меньше 2 тысяч долларов».попросил экспертов поделиться своим мнением по поводу информации, озвученной Латушко.Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что доверяет словам руководителя НАУ.Какова вторая причина?По его мнению, белорусские чиновники не могут не сравнивать свои заработки с доходами коллег за рубежом.Если материальный фактор не настолько существенен, то почему чиновники так лояльны Лукашенко?Бывший председатель Верховного Советав комментариисказал о доплатах чиновникам в конвертах: «В наше время такого не было».Он добавил:Почему на самом верху могут прибегать к такой порочной практике?Он считает, что чиновники работают, прежде всего, из-за материального фактора.