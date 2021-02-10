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«Есть недовольство наполнением кормушки». Лояльность чиновников держится уже на одном страхе
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Чиновники высокого уровня, такие как министры, депутаты парламента, высшие должностные лица по секретным индивидуальным ведомостям получают наличные деньги в конвертах. Это 600 евро ежемесячно. Сумма может изменяться в зависимости от должности, премьер может получать больше тысячи, глава парламента тысячу, министр получает 600», — сказал Павел Латушко.
По его словам, материальный фактор сильно влияет на позицию чиновников и приводит к большому количеству сливов.
Отметим, что в отличие от многих стран доходы чиновников в Беларуси не являются открытой информацией. Сколько же они зарабатывают официально?
В начале 2010-х Александр Лукашенко говорил, что премьер-министр «в лучшие времена» зарабатывал около 3,5 тысяч долларов. В 2013 году, по его словам, министр получал «наверное, меньше 2 тысяч долларов».
«Продолжают служить режиму из-за страха перед возможным наказанием»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: belgazeta.by
«То, что министрам дают дополнительные «дэпэ», я слышал еще в конце 90-х. Зачем это нужно – тоже понятно. Во-первых, это дает возможность неофициально поощрять тех, кто действует как надо и наказывать рублем провинившихся: не пойдешь и не пожалуешься, почему мне не доплатили», – сказал Марголин.
Какова вторая причина?
«У нас же зарплата государственных служащих взаимозависима. Если повысить зарплату министру, то нужно повышать зарплаты и другими чиновникам – там все ранжируется по классам и по уровням. А так есть возможность добавить ближнему кругу, а всех остальных оставить за бортом», – отметил Марголин.
По его мнению, белорусские чиновники не могут не сравнивать свои заработки с доходами коллег за рубежом.
«Даже с учетом доплат, которые не все получают, суммы доходов белорусских чиновников не идут ни в какое сравнение ни с зарплатами коллег в капиталистических демократических странах, ни в России и соседних странах. Поэтому, естественно, есть место недовольству материальным обеспечением, наполнением так называемой кормушки, не за что там быть лояльными», – полагает Марголин.
Если материальный фактор не настолько существенен, то почему чиновники так лояльны Лукашенко?
«Я бы говорил не столько об уровне лояльности, сколько об уровне страха. Среди тех, у кого есть достаточные интеллектуальные способности, лояльных нет. Лояльные есть среди тех, кто туго соображает. В целом продолжают служить режиму прежде всего из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями против себя или семьи», – считает Марголин.
«Это можно назвать подкупом госслужащих»
Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии
Фото: svaboda.org
«Хотя в 90-е было трудно, тяжело всем, в том числе государственным служащим. Но мы и не думали вести двойную бухгалтерию. Как так – говорить публично о борьбе с зарплатами в конвертах и заниматься этим же, чтобы поддержать близких по работе людей? За Совет министров не скажу, но в Верховном совете такого не было», – сказал Гриб.
Он добавил:
«Но у меня нет оснований не верить Павлу Латушкл. Мне кажется, он честный человек».
Почему на самом верху могут прибегать к такой порочной практике?
«Причин несколько. Выдача зарплат в конвертах, как и везде, помогает уйти от налогов, сэкономить. И в принципе это можно назвать подкупом госслужащих. Самым натуральным подкупом. Логика такая: я тебе дал неофициально, ты должен помнить об этом и поддерживать меня по всем направлениям», – отметил Гриб.
Он считает, что чиновники работают, прежде всего, из-за материального фактора.
«Чиновники несут немалую ответственность, чтобы соответствовать должности им нужно иметь хорошее образование и опыт. Естественно, они ожидают и хорошей оплаты. Но в нормальных странах чиновники публикуют декларации о доходах, все делается официально и открыто. И это логично: чиновники должны думать об интересах страны, а не о том, как заработать лишние 600 долларов», – сказал Гриб.
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