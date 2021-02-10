Источник материала: UDF



Игнат Сидочик. Фото из социальных сетей

Кто такой Игнат Сидорчик?

В чем обвиняют Игната?

Что говорит сам Игнат на суде?

Задержали, когда вышел за сигаретами

«Здесь что-то страшное происходит, поэтому давайте пойдем домой»

«Здесь что-то страшное происходит, поэтому давайте пойдем домой».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Начался процесс над режиссером Сидорчиком. Его судят за создание чата для друзей «Прогулка» Продложение процесса назначено на 16 февраля.

Основанием для уголовного дела стал созданный Игнатом телеграм-чат «Прогулка», который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нем Игнат призвал своих друзей встретиться 9 августа и рассказывал им, в том числе, как пользоваться прокси-сервером и приложениями в случае блокировки интернета. Также его обвиняют в блокировании движения вечером после выборов возле кинотеатра «Беларусь» в Минске.Первоначально против Игната возбудили уголовное дело по статье 293 УК (Организация массовых беспорядков с погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением представителям власти), но потом ее переквалифицировали на «более мягкую»: на ч.1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). За решеткой Игнат находится уже полгода. Дело Игната рассматривает судья Юрий Машкетов.Игнат писал стихи и организовывал поэтические вечера. В 2016 году они с приятелями поставили спектакль и выступили с ним в ДК имени Шарко. В последнее время работал в рекламной кампании видеомонтажером.Государственное обвинение в суде поддерживает прокурор Дмитрий Подлипский.По версии обвинения, 9 августа он «принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженный с явным неповиновением представителям власти, повлекших за собой нарушение работы транспорта и предприятий, путем создания телеграм-чата «Прогулка», для размещения в нем информации с призывами сбора участников чата в районе кинотеатра «Беларусь» для последующего участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженный с явным неповиновением представителям власти, повлекших за собой нарушение работы транспорта и предприятий, путем осуществления блокировки транспорта, посредством перекрытия проезжей части, путем нахождения в сцепке локтями, тем самым оказывая неповиновение сотрудникам власти». По обвинению Игнат принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, когда 9 августа на пересечении пр. Победителей и ул. Мельникайте «присоединился к группе граждан и умышленно в телеграм-чате призвал группу лиц встретиться возле кинотеатра «Беларусь» для дальнейшего участия в групповых действиях».Время, в которое по версии обвинения Игнат принял участие в групповых действиях: с 21:30 по 22:30 9 августа. Игнат своими действиями в этом время нарушил работу пяти транспортных средств.Вину Игнат признал частично: подтверждает только то, что создал чат «Прогулка».По словам Игната, он создал чат около 6 утра 9 августа для того, чтобы общаться с друзьями. На случай, если отключат интернет предложил сразу всем встретиться в 9 вечера около кинотеатра «Беларусь» и пообщаться. Участников в чате было около 20-30 человек. Как стало известно на суде, Игнат писал не только о встрече, но и о прокси серверах, и приложениях на случай блокировки интернета. Игнат утверждает, что в этом чате никого не призывал к участию в массовых мероприятиях. Он пояснил, что просто позвал ребят встретиться, чтобы подышать свежим воздухом.Игнат Сидорчик рассказывает в суде, что 9 августа целый день работал, вышел только проголосовать.«В 19.30 созвонился с друзьями, встретились около Лицея БГУ и пошли в сторону кинотеатра «Беларусь».С собой у Игната не было ни символики, ни каких-либо запрещенный предметов, лозунгов он не выкрикивал.«Слышал только то, что было что-то около Стелы, около «Беларуси» ничего не было и не планировалось».По словам Игната, он пробыл около «Беларуси» с компанией около минут 30.«На пересечении Мельникайте и Заславской увидели толпу и часть ее побежала в их сторону. Около 21:50 испугались и побежали назад через дворы. Решили уйти в безопасное место, поэтому пошли в сторону Октябрьской улицы».Как рассказывает Игнат, он видел на Мельникайте спецмашины, но сотрудников не видел. Игнат на суде подчеркнул, что он аполитичен.На суде анализируют переписку чата. В нем имеется пересланное сообщение с канала, который признан экстремистским.«Сообщение от Нехты переслал с целью обезопасить друзей, чтобы не ходили там, где заворушка», — говорит Игнат.Судья допрашивает Игната по поводу выбора мессенждера, прокси серверах.В чате «Прогулка» было около 100 человек. Судья удивился, что чат открытый:«Чат не был создан с целью дезорганизации общества в Минске, да?»Судья Юрий Машкетов допрашивает политзаключенного на суде:— А почему именно телеграм?— Ну удобно просто.— А вам было известно, что отключат интернет?— Да. У меня работа связана с интернетом, поэтому мой руководитель скинул в рабочий чат прокси сервера, чтобы можно было избежать отключения.— Вами в чат было добавлено 25 друзей, то есть остальных 75 добавили уже ваши друзья, да?— Да.— Если вы хотели оповестить друзей о встрече, то почему создавали именно открытый чат?— Я в этом не разбираюсь.Спустя 10 минут:— Ну все таки, почему именно в телеграме, а не в вайбере, например? И откуда все-таки стало известно, что будет блокироваться интернет?Судья продолжает задавать вопросы Игнату по поводу прокси сервера:— Разъяснялось ли вами в этом чате как используются прокси-сервера, чтобы можно было получить доступ к чатам?— Эм, как использовать прокси-сервера?— Да, разъяснялось ли вами кому-либо из участников чата?— Мне разъяснили на работе, а я никому.Сидорчик рассказывает на суде, что они с друзьями шли по тротуару, соответственно, не могли препятствовать работе транспорту, а тем более предприятий. По его словам, к нему сотрудники милиции с никакими требованиями не обращались и не подходили, потому что они «не нарушали общественный порядок».Светошумовые гранаты сотрудники использовали, когда уже вернулись к кинотеатру. Игнат писал в чате: «В пекло тоже не полезем, бережем себя».Сидорчик вернулся домой в 5 утра 10 августа.Игната задержали 10 августа вблизи магазина «Соседи» на проспекте Независимости. Вечером 10 августа он вышел в магазин за сигаретами, но домой уже не вернулся. Проспект в это время уже был перекрыт. Он взял паспорт, так как знал, что могут проверить. Он перешел через дорогу к магазину, у него попросили документы и проверили рюкзак. Его попросили пройти в служебный транспорт, где сказали разблокировать телефон, после чего и увезли на Окрестина. Как пояснила его подруга в суде, их общий друг сообщил, что позвонил Игнату, но трубку взял незнакомый человек. Девушка решила проверить и позвонила сама. Ей ответил человек с хриплым голосом и представился Игнатом. Так друзья поняли, что Игнат задержан.В суде в первый день заседания были допрошены шесть свидетелей защиты: друзья Игната, которые состояли в чате «Прогулка», а также его коллега.Друг Игната Алексей, с которым они дружат около 10 лет, рассказал, что они часто встречались с друзьями поздно вечером. Он также состоял в чате «Прогулка»: не знает, кто его туда добавил. Пробыл там 1-2 дня. 9 августа встречался с Сидорчиком и другими друзьями на Октябрьской около 12 ночи. Ребята рассказывали Алексею, как дошли к нему, на что он сказал: «Дошли живые и хорошо».Подруга Юлия рассказала, что к 14 часам 9 августа в чате «Прогулка» было уже около 100 человек. Девушка пояснила в суде, что это был исключительно чат для общения. 9 августа она была в компании Игната у кинотеатра «Беларусь». По ее словам, они просто сидели на парапете и смотрели, были «наблюдателями», потом решили пойти посмотреть, что там происходит. Пошли вниз по улице Мельникайте, но на них начали бежать люди.Еще один свидетель Сергей рассказал, что они встретились с Игнатом и другими ребятами 9 августа возле кинотеатра «Беларусь» и сели пить чай, который он принес. Но, по его словам, «вокруг началась полная неразбериха». Они спустили по улице Мельникайте и Игнат предложил расходится:В этот момент они увидели толпу около 100-200 человек, которая бежала им навстречу. Прокурор попытался выяснить, почему побежали вместе с остальными людьми.Коллега Игната рассказал, что он скинул в рабочий чат прокси сервера, которыми занимаются системные администраторы. Пояснил, что скинул их для работы, чтобы всегда были подключены к сети.Продложение процесса назначено на 16 февраля.