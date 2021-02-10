|
Начался процесс над режиссером Сидорчиком. Его судят за создание чата для друзей «Прогулка»
Источник материала: UDF
Игнат Сидочик. Фото из социальных сетей
Основанием для уголовного дела стал созданный Игнатом телеграм-чат «Прогулка», который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нем Игнат призвал своих друзей встретиться 9 августа и рассказывал им, в том числе, как пользоваться прокси-сервером и приложениями в случае блокировки интернета. Также его обвиняют в блокировании движения вечером после выборов возле кинотеатра «Беларусь» в Минске.
Первоначально против Игната возбудили уголовное дело по статье 293 УК (Организация массовых беспорядков с погромами, поджогами, вооруженным сопротивлением представителям власти), но потом ее переквалифицировали на «более мягкую»: на ч.1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). За решеткой Игнат находится уже полгода. Дело Игната рассматривает судья Юрий Машкетов.
Кто такой Игнат Сидорчик?
Игнат писал стихи и организовывал поэтические вечера. В 2016 году они с приятелями поставили спектакль и выступили с ним в ДК имени Шарко. В последнее время работал в рекламной кампании видеомонтажером.
В чем обвиняют Игната?
Государственное обвинение в суде поддерживает прокурор Дмитрий Подлипский.
По версии обвинения, 9 августа он «принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженный с явным неповиновением представителям власти, повлекших за собой нарушение работы транспорта и предприятий, путем создания телеграм-чата «Прогулка», для размещения в нем информации с призывами сбора участников чата в районе кинотеатра «Беларусь» для последующего участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженный с явным неповиновением представителям власти, повлекших за собой нарушение работы транспорта и предприятий, путем осуществления блокировки транспорта, посредством перекрытия проезжей части, путем нахождения в сцепке локтями, тем самым оказывая неповиновение сотрудникам власти». По обвинению Игнат принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, когда 9 августа на пересечении пр. Победителей и ул. Мельникайте «присоединился к группе граждан и умышленно в телеграм-чате призвал группу лиц встретиться возле кинотеатра «Беларусь» для дальнейшего участия в групповых действиях».
Время, в которое по версии обвинения Игнат принял участие в групповых действиях: с 21:30 по 22:30 9 августа. Игнат своими действиями в этом время нарушил работу пяти транспортных средств.
Вину Игнат признал частично: подтверждает только то, что создал чат «Прогулка».
Что говорит сам Игнат на суде?
По словам Игната, он создал чат около 6 утра 9 августа для того, чтобы общаться с друзьями. На случай, если отключат интернет предложил сразу всем встретиться в 9 вечера около кинотеатра «Беларусь» и пообщаться. Участников в чате было около 20-30 человек. Как стало известно на суде, Игнат писал не только о встрече, но и о прокси серверах, и приложениях на случай блокировки интернета. Игнат утверждает, что в этом чате никого не призывал к участию в массовых мероприятиях. Он пояснил, что просто позвал ребят встретиться, чтобы подышать свежим воздухом.
Игнат Сидорчик рассказывает в суде, что 9 августа целый день работал, вышел только проголосовать.
«В 19.30 созвонился с друзьями, встретились около Лицея БГУ и пошли в сторону кинотеатра «Беларусь».
С собой у Игната не было ни символики, ни каких-либо запрещенный предметов, лозунгов он не выкрикивал.
«Слышал только то, что было что-то около Стелы, около «Беларуси» ничего не было и не планировалось».
По словам Игната, он пробыл около «Беларуси» с компанией около минут 30.
«На пересечении Мельникайте и Заславской увидели толпу и часть ее побежала в их сторону. Около 21:50 испугались и побежали назад через дворы. Решили уйти в безопасное место, поэтому пошли в сторону Октябрьской улицы».
Как рассказывает Игнат, он видел на Мельникайте спецмашины, но сотрудников не видел. Игнат на суде подчеркнул, что он аполитичен.
На суде анализируют переписку чата. В нем имеется пересланное сообщение с канала, который признан экстремистским.
«Сообщение от Нехты переслал с целью обезопасить друзей, чтобы не ходили там, где заворушка», — говорит Игнат.
Судья допрашивает Игната по поводу выбора мессенждера, прокси серверах.
В чате «Прогулка» было около 100 человек. Судья удивился, что чат открытый:
«Чат не был создан с целью дезорганизации общества в Минске, да?»
Судья Юрий Машкетов допрашивает политзаключенного на суде:
— А почему именно телеграм?
— Ну удобно просто.
— А вам было известно, что отключат интернет?
— Да. У меня работа связана с интернетом, поэтому мой руководитель скинул в рабочий чат прокси сервера, чтобы можно было избежать отключения.
— Вами в чат было добавлено 25 друзей, то есть остальных 75 добавили уже ваши друзья, да?
— Да.
— Если вы хотели оповестить друзей о встрече, то почему создавали именно открытый чат?
— Я в этом не разбираюсь.
Спустя 10 минут:
— Ну все таки, почему именно в телеграме, а не в вайбере, например? И откуда все-таки стало известно, что будет блокироваться интернет?
Судья продолжает задавать вопросы Игнату по поводу прокси сервера:
— Разъяснялось ли вами в этом чате как используются прокси-сервера, чтобы можно было получить доступ к чатам?
— Эм, как использовать прокси-сервера?
— Да, разъяснялось ли вами кому-либо из участников чата?
— Мне разъяснили на работе, а я никому.
Сидорчик рассказывает на суде, что они с друзьями шли по тротуару, соответственно, не могли препятствовать работе транспорту, а тем более предприятий. По его словам, к нему сотрудники милиции с никакими требованиями не обращались и не подходили, потому что они «не нарушали общественный порядок».
Светошумовые гранаты сотрудники использовали, когда уже вернулись к кинотеатру. Игнат писал в чате: «В пекло тоже не полезем, бережем себя».
Сидорчик вернулся домой в 5 утра 10 августа.
Задержали, когда вышел за сигаретами
Игната задержали 10 августа вблизи магазина «Соседи» на проспекте Независимости. Вечером 10 августа он вышел в магазин за сигаретами, но домой уже не вернулся. Проспект в это время уже был перекрыт. Он взял паспорт, так как знал, что могут проверить. Он перешел через дорогу к магазину, у него попросили документы и проверили рюкзак. Его попросили пройти в служебный транспорт, где сказали разблокировать телефон, после чего и увезли на Окрестина. Как пояснила его подруга в суде, их общий друг сообщил, что позвонил Игнату, но трубку взял незнакомый человек. Девушка решила проверить и позвонила сама. Ей ответил человек с хриплым голосом и представился Игнатом. Так друзья поняли, что Игнат задержан.
«Здесь что-то страшное происходит, поэтому давайте пойдем домой»
В суде в первый день заседания были допрошены шесть свидетелей защиты: друзья Игната, которые состояли в чате «Прогулка», а также его коллега.
Друг Игната Алексей, с которым они дружат около 10 лет, рассказал, что они часто встречались с друзьями поздно вечером. Он также состоял в чате «Прогулка»: не знает, кто его туда добавил. Пробыл там 1-2 дня. 9 августа встречался с Сидорчиком и другими друзьями на Октябрьской около 12 ночи. Ребята рассказывали Алексею, как дошли к нему, на что он сказал: «Дошли живые и хорошо».
Подруга Юлия рассказала, что к 14 часам 9 августа в чате «Прогулка» было уже около 100 человек. Девушка пояснила в суде, что это был исключительно чат для общения. 9 августа она была в компании Игната у кинотеатра «Беларусь». По ее словам, они просто сидели на парапете и смотрели, были «наблюдателями», потом решили пойти посмотреть, что там происходит. Пошли вниз по улице Мельникайте, но на них начали бежать люди.
Еще один свидетель Сергей рассказал, что они встретились с Игнатом и другими ребятами 9 августа возле кинотеатра «Беларусь» и сели пить чай, который он принес. Но, по его словам, «вокруг началась полная неразбериха». Они спустили по улице Мельникайте и Игнат предложил расходится:
«Здесь что-то страшное происходит, поэтому давайте пойдем домой».
В этот момент они увидели толпу около 100-200 человек, которая бежала им навстречу. Прокурор попытался выяснить, почему побежали вместе с остальными людьми.
Коллега Игната рассказал, что он скинул в рабочий чат прокси сервера, которыми занимаются системные администраторы. Пояснил, что скинул их для работы, чтобы всегда были подключены к сети.
Продложение процесса назначено на 16 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продложение процесса назначено на 16 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)