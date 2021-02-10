Источник материала: UDF



Андрей Елисеев / Еврорадио

«Он совершенно осознанно — и рационально — дал сигнал о жестоком подавлении протестов практически всеми силовыми ведомствами, а также вовлёк в этот процесс и местные власти (исполкомы) через создание местных «штабов», чтобы максимально замарать их всех кровью и обрезать дорогу к отступлению.



Он также вовлёк каждую местную администрацию, каждый районный и городской исполком в электоральные махинации — именно так работает избирательная система в Беларуси. Он здорово отыграл кремлёвскую карту, использовав Кремль как своеобразный заградительный отряд за белорусскими силовиками (мол, будете чудить или не исполнять приказы, Путин поможет и вам не поздоровится)», — пишет аналитик.

«Лукашенко не мыслит и никогда не мыслил в категориях общественного блага. Если для сохранения власти нужно сделать белорусов вдвое беднее, чтобы усилить контроль государства и разбить сопротивление, он это сделает (уже делает). Если для продления своего правления нужно раздуть гражданскую войну или как минимум крайнюю неприязнь по политическому признаку в обществе, он это сделает (уже делает). Если понадобится, он даже военную провокацию на границах Литвы, Польши или Украины организует», — считает он.

«За полгода исполкомовцам не было предложено никакого альтернативного варианта их политического будущего».

«Никаких переговоров с его стороны типа цивилизованных круглых столов не будет», — констатирует аналитик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко может устроить провокацию на границе Литвы, Польши, Украины - политолог Все действия Лукашенко рационально объясняются желанием сохранить личную власть.

Поводом для его поста стало сегодняшнее заявлениесо стратегией победы. Среди прочего Тихановская заявила: «Мы все переоценили рациональность Лукашенко».По мнению, Лукашенко действует вполне рационально, но в иной категории ценностей, чем многие участники политического процесса.Также Елисеев вспоминает, как Лукашенко репрессировал или выдавил за границу членов Координационного совета, оставив протесты осенью 2020-го без авторитетных лидеров в стране.Все действия Лукашенко, по мнению аналитика, рационально объясняются желанием сохранить личную власть и гарантировать лояльность Кремля. Елисеев считает, что ради этого Лукашенко способен пойти на самые крайние шаги.Эксперт считает, что власть Лукашенко держится на трёх опорах: чиновники, силовики и поддержка Кремля.По мнению Елисеева, самая слабая из опор нынешнего режима — это вертикаль чиновников. Он выражает удивление, что Тихановская и её соратники не работают с чиновниками:По его словам, или одна из «опор» расколется и Лукашенко уберут из власти, или он заключит взаимовыгодный пакт с Кремлем и будет править бесконечно.