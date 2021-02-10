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Лукашенко может устроить провокацию на границе Литвы, Польши, Украины - политолог

10.02.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко может устроить провокацию на границе Литвы, Польши, Украины - политолог
Андрей Елисеев / Еврорадио
Окружение Светланы Тихановской недооценивает Александра Лукашенко и мало работает с вертикалью чиновников. Такое мнение высказал в Фейсбуке директор по исследованиям центра EAST эксперт iSANS Андрей Елисеев.

Поводом для его поста стало сегодняшнее заявление Светланы Тихановской со стратегией победы. Среди прочего Тихановская заявила: «Мы все переоценили рациональность Лукашенко».

По мнению Андрея Елисеева, Лукашенко действует вполне рационально, но в иной категории ценностей, чем многие участники политического процесса.

«Он совершенно осознанно — и рационально — дал сигнал о жестоком подавлении протестов практически всеми силовыми ведомствами, а также вовлёк в этот процесс и местные власти (исполкомы) через создание местных «штабов», чтобы максимально замарать их всех кровью и обрезать дорогу к отступлению.

Он также вовлёк каждую местную администрацию, каждый районный и городской исполком в электоральные махинации — именно так работает избирательная система в Беларуси. Он здорово отыграл кремлёвскую карту, использовав Кремль как своеобразный заградительный отряд за белорусскими силовиками (мол, будете чудить или не исполнять приказы, Путин поможет и вам не поздоровится)», — пишет аналитик.


Также Елисеев вспоминает, как Лукашенко репрессировал или выдавил за границу членов Координационного совета, оставив протесты осенью 2020-го без авторитетных лидеров в стране.

Все действия Лукашенко, по мнению аналитика, рационально объясняются желанием сохранить личную власть и гарантировать лояльность Кремля. Елисеев считает, что ради этого Лукашенко способен пойти на самые крайние шаги.

«Лукашенко не мыслит и никогда не мыслил в категориях общественного блага. Если для сохранения власти нужно сделать белорусов вдвое беднее, чтобы усилить контроль государства и разбить сопротивление, он это сделает (уже делает). Если для продления своего правления нужно раздуть гражданскую войну или как минимум крайнюю неприязнь по политическому признаку в обществе, он это сделает (уже делает). Если понадобится, он даже военную провокацию на границах Литвы, Польши или Украины организует», — считает он.


Эксперт считает, что власть Лукашенко держится на трёх опорах: чиновники, силовики и поддержка Кремля.

По мнению Елисеева, самая слабая из опор нынешнего режима — это вертикаль чиновников. Он выражает удивление, что Тихановская и её соратники не работают с чиновниками:

«За полгода исполкомовцам не было предложено никакого альтернативного варианта их политического будущего».


По его словам, или одна из «опор» расколется и Лукашенко уберут из власти, или он заключит взаимовыгодный пакт с Кремлем и будет править бесконечно.

«Никаких переговоров с его стороны типа цивилизованных круглых столов не будет», — констатирует аналитик.
 
 
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Все действия Лукашенко рационально объясняются желанием сохранить личную власть.
 
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