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«При всем уважении». Беларусам, которые требовали огласить результаты проверки по фактам пыток со стороны силовиков, ответили

10.02.2021 12:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще в конце августа 2020-го Генеральная прокуратура сообщила, что в Беларуси создана межведомственная комиссия, которая якобы будет проверять заявления о пытках и унижении со стороны силовиков, переданные беларусами в милицию. Всего таких заявлений было больше 600. 

В состав этой комиссии вошел депутат Александр Дубов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности. До работы в парламенте он пять лет занимал должность заместителя генерального прокурора. 

Так как Генпрокуратура ничего не сообщила о результатах работы комиссии, в декабре беларусы написали петицию, адресованную Дубову. От депутата потребовали: 

  • Ответить, кто входит в состав комиссии. 
  • Ответить, есть ли у комиссии регламент, и что он гласит. 
  • Предоставить отчет о работе, которую уже проделала комиссия. 
  • Рассказать, о каких травмах, полученных от силовиков, писали в заявлениях беларусы. 
  • Объяснить, почему против мирных беларусов применялось боевое оружие, светошумовые гранаты и другие спецсредства. 
  • Ответить, сделала что-то комиссия, чтобы силовики больше не мучили людей. 
  • Ответить, отстранили ли от службы силовиков, которые пытали людей. 
  • И еще раз провести проверку по всем заявлениям беларусов о том, что к ним применялись пытки и издевательства. 

Петицию подписали около 3000 человек. 

Что ответил Дубов 

Ответ депутата просто шикарен! Поэтому цитируем: «При всем к вам уважении, информацию о работе указанной комиссии я предоставлять не уполномочен». 


 
 
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Еще в конце августа 2020-го Генеральная прокуратура сообщила, что в Беларуси создана межведомственная комиссия, которая якобы будет проверять заявления о пытках и...
 
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