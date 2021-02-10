«При всем уважении». Беларусам, которые требовали огласить результаты проверки по фактам пыток со стороны силовиков, ответили

Источник материала: KYKY

Еще в конце августа 2020-го Генеральная прокуратура сообщила, что в Беларуси создана межведомственная комиссия, которая якобы будет проверять заявления о пытках и унижении со стороны силовиков, переданные беларусами в милицию. Всего таких заявлений было больше 600.

В состав этой комиссии вошел депутат Александр Дубов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности. До работы в парламенте он пять лет занимал должность заместителя генерального прокурора.

Так как Генпрокуратура ничего не сообщила о результатах работы комиссии, в декабре беларусы написали петицию , адресованную Дубову. От депутата потребовали:

Ответить, кто входит в состав комиссии.

Ответить, есть ли у комиссии регламент, и что он гласит.

Предоставить отчет о работе, которую уже проделала комиссия.

Рассказать, о каких травмах, полученных от силовиков, писали в заявлениях беларусы.

Объяснить, почему против мирных беларусов применялось боевое оружие, светошумовые гранаты и другие спецсредства.

Ответить, сделала что-то комиссия, чтобы силовики больше не мучили людей.

Ответить, отстранили ли от службы силовиков, которые пытали людей.

И еще раз провести проверку по всем заявлениям беларусов о том, что к ним применялись пытки и издевательства.

Петицию подписали около 3000 человек.

Что ответил Дубов

Ответ депутата просто шикарен! Поэтому цитируем: «При всем к вам уважении, информацию о работе указанной комиссии я предоставлять не уполномочен».



