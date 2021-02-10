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Оранжевый уровень: снежная и ветреная погода ожидается 11 января
10.02.2021 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Сложные погодные условия ожидаются в Беларуси в ближайшие дни, передает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В северной части Беларуси столбик температуры опустится до 20 градусов со знаком минус. Морозной установится погода по юго-востоку. Сила ветра составит до 14 метров секунду.
Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и объявили на 11 февраля оранжевый уровень опасности в связи с сильным снегом, метелью и снежными заносами на дорогах по юго-востоку страны.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 8 до минус 14 градусов. Ночью по северной половине страны ожидается 15-20 градусов мороза.
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Сохранять бдительность и учитывать снежные заносы рекомендуют синоптики в ближайшие сутки в Беларуси - температура упадет до минус 20.
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