Оранжевый уровень: снежная и ветреная погода ожидается 11 января

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Сложные погодные условия ожидаются в Беларуси в ближайшие дни, передает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В северной части Беларуси столбик температуры опустится до 20 градусов со знаком минус. Морозной установится погода по юго-востоку. Сила ветра составит до 14 метров секунду.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и объявили на 11 февраля оранжевый уровень опасности в связи с сильным снегом, метелью и снежными заносами на дорогах по юго-востоку страны.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 8 до минус 14 градусов. Ночью по северной половине страны ожидается 15-20 градусов мороза.