Предаюсь пороку: дочь Заворотнюк рассказала о борьбе с вредной привычкой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала неожиданное признание в сети: Анна рассказала, что не может побороть свою зависимость от сладкого.

Дочка тяжелобольной актрисы старается радоваться жизни вопреки трагическим событиям в семье: недавно Анна переехала из дома мамы в квартиру в центре Москвы, а затем улетела отдыхать в Дубаи. Находясь в отпуске, девушка делится с подписчиками не только новыми снимками, но и неожиданными откровениями.

В сети обсуждают новую публикацию Анны в Instagram: дочь Заворотнюк призналась фолловерам, что не может отказаться от вредного порока - непомерной тяге к сладкому.

Девушка попросила своих поклонников посоветовать ей лучшую методику борьбы с зависимостью и остановилась на 21-дневном плане питания, включающего только правильные продукты с достаточным количеством глюкозы.

Также Заворотнюк отметила, что при сокращении употребляемых сладостей, ее кожа станет лучше, а фигура стройнее. Последнее особенно рассмешило поклонников, ведь дочь актрисы - счастливая обладательница идеальных пропорций.

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