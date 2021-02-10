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Совмин: число работников в промышленности и сельском хозяйстве будет сокращаться

10.02.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Об этом сказано в госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы, которую правительство утвердило постановлением № 777.

Совмин: число работников в промышленности и сельском хозяйстве будет сокращаться

В 2021–2025 годах ситуация на рынке труда будет складываться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Динамика отраслевой структуры занятости будет характеризоваться сокращением численности работников в промышленности и сельском хозяйстве.

«Эти тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости», — отмечается в программе.

При этом более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности.

Аналогичная динамика в новой пятилетке будет наблюдаться и по численности занятого населения.

В правительстве объясняют это уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте и завершением процесса постепенного повышения пенсионного возраста, начавшегося в 2017 году.

Напомним, по итогам переписи населения 2019 года, доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения превышает 15%. По прогнозу, к 2030 году доля пожилых белорусов превысит 1/5 часть населения.

Чем больше в стране пожилых людей, тем меньше становится граждан трудоспособного возраста — их количество и доля в 2010–2019 годах снизилась на 370 тысяч. Демографическая нагрузка, которую создают пожилые граждане, увеличилась с 373 до 433 человек на одну тысячу трудоспособных белорусов.

 
 
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Об этом сказано в госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы, которую правительство утвердило постановлением № 777.
 
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