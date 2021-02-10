A1 Telekom Austria Group: курс белорусского рубля упадет на 15%

В 2021 году курс белорусского рубля по отношению к евро может снизиться на 15%. Такой прогноз содержится в отчете австрийской компании A1 Telekom Austria Group, которой принадлежит белорусский оператор телекоммуникационных услуг А1.





«На развитие Беларуси может негативно повлиять обесценение белорусского рубля в 2021 году. Менеджмент A1 Telekom Austria Group ожидает, что в 2021 году местная валюта обесценится в среднем примерно на 15% по отношению к евро, хотя следует отметить, что предсказуемость динамики белорусского рубля ограничена», — говорится в отчете.

Авторы отчета обращают внимание, что именно из-за обесценения белорусского рубля по отношению к иностранным валютам прибыль белорусского мобильного оператора А1 в 2020 году снизилась.

Так, в национальной валюте прибыль мобильного оператора (EBIDTA) в 2020 году составила 481,8 млн рублей и увеличилась на 7,8% по сравнению с 2019 годом. Однако в евро прибыль сократилась на 9,5% — с 190,9 млн евро в 2019 году до 172,8 млн евро в 2020 году.

«Экономическая ситуация в Беларуси по-прежнему определяется политической неопределенностью. В течение четвертого квартала 2020 года всем мобильным операторам было приказано сократить пропускную способность мобильной сети в Минске на определенное время. Оператор А1 выполнил требования государственных уполномоченных органов», — подчеркивается в отчете.

Кроме этого, в своем отчете австрийская компания акцентирует внимание на повышенных процентных ставках на денежном рынке Беларуси, которые будут сдерживать развитие экономики.

«Нацбанк Беларуси проводит жесткую денежно-кредитную политику, чтобы удержать инфляцию на низком уровне, и поэтому приостановил предоставлять краткосрочную ликвидность банковской системе... Как следствие, дефицит местной валюты на рынке приводит к резкому повышению процентных ставок по краткосрочному кредитованию, что сказывается на перспективах роста экономики», — подчеркивают авторы отчета.

В квартальном докладе A1 Telekom Austria Group говорится, что компания приняла решение сократить свои инвестиции в Беларуси.

«В условиях неблагоприятного инвестиционного климата в 2020 году А1 существенно сократила капитальные затраты», — сообщается в отчете.

Так, в целом капитальные расходы мобильного оператора A1 в 2020 году составили 26,8 млн евро и сократились на 74,5% (в четыре раза) по сравнению с 2019 годом. Отдельно в четвертом квартале 2020 года капитальные расходы мобильного оператора A1 в Беларуси составили 5,9 млн евро и уменьшились более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда было инвестировано 69,5 млн евро.

А1 — провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга America Movil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 года компания вела операционную деятельность под брендом velcom.