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Будет ли Бабарико участвовать в новых выборах президента

10.02.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящийся за решеткой СИЗО КГБ бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в письменном интервью DW ответил на вопрос, собирается ли вновь баллотироваться в президенты.

Будет ли Бабарико участвовать в новых выборах президента

«Я всегда говорил, что мое решение не было продиктовано именно целью стать президентом. Президентство — это инструмент и возможность участвовать в изменениях в стране», — сказал политик.

Он напомнил, что предлагал свою кандидатуру как нанятого менеджера со своим опытом и видением.

«После событий 2020 года я понял, что изменения, происходящие в наших людях и показавшие всю невероятную талантливость, искренность и достоинство белорусов как нации, сильно сместили акценты и требования к тому человеку, который мог бы хотя бы и на некоторое время представлять интересы нашего народа», — отметил Бабарико.

Поэтому, подчеркнул он, очень хотелось бы быть достойным такого народа. Тех, кто, несмотря на всю несправедливость и жестокость, сохранили свою чистоту.

«Я понимаю, что последний год дал нам много молодых и достойных людей, которые вполне способны претендовать на роль лидера. Так что моего желания и раньше было недостаточно, а теперь и требования сильно выросли. Но при сохранении запроса на мое видение путей развития страны у меня остается готовность предоставить все свои умения и навыки», — подчеркнул узник режима.

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Находящийся за решеткой СИЗО КГБ бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико в письменном интервью DW ответил на вопрос, собирается ли вновь баллотироваться в...
 
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