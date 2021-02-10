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В Словении стартует чемпионат мира по биатлону

10.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Словении стартует чемпионат мира по биатлону

В Словении сегодня стартует чемпионат мира по биатлону. Откроет соревновательную программу смешанная эстафета.

Начало гонки в 17 часов. В составе сборной Беларуси на старт выйдут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова. Всего за медали сегодня поборются 25 команд. Завершится чемпионат мира 21-го февраля. На турнире в Словении будет несколько нововведений. Например, биатлонисты, которые будут защищать титул в определённой дисциплине, выйдут на старт в специальных «золотых» майках. Ожидается, что в чемпионате мира примут участие более 300 спортсменов из 38 стран, соревнования пройдут без зрителей.

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В Словении сегодня стартует чемпионат мира по биатлону. Откроет соревновательную программу смешанная эстафета. Начало гонки в 17 часов. В составе сборной Беларуси...
 
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