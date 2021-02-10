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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в шорт-лист премии «Оскар»
Источник материала: ОНТ
Картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» была включена в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Об этом
Черно-белый фильм Кончаловского рассказывает о расстреле мирной демонстрации, произошедшем в 1962 году в Новочеркасске. Главную роль исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.
Картина «Дорогие товарищи!» уже участвовала в конкурсе 77-го Венецианского кинофестиваля, удостоившись специального приза жюри.
Фото: Courtesy Everett Collection/Legion Media
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Картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» была включена в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший международный...
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