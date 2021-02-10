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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в шорт-лист премии «Оскар»

10.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попал в шорт-лист премии «Оскар»

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» была включена в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Об этом информирует сайт премии.

Черно-белый фильм Кончаловского рассказывает о расстреле мирной демонстрации, произошедшем в 1962 году в Новочеркасске. Главную роль исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.

Картина «Дорогие товарищи!» уже участвовала в конкурсе 77-го Венецианского кинофестиваля, удостоившись специального приза жюри.


Всего в шорт-листе претендентов на «Оскар» за лучший международный художественный фильм представлено 15 фильмов из Гватемалы, Чили, Боснии и Герцеговины, Дании, Чехии, Франции, Кот-д'Ивуара, Ирана, Мексики, Румынии, Норвегии и Туниса.

Фото: Courtesy Everett Collection/Legion Media

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Картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» была включена в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший международный...
 
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