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В Китае готовятся встретить Новый год по восточному календарю

10.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае готовятся встретить Новый год по восточному календарю

Особая атмосфера царит в эти дни в Китае – здесь готовятся встретить Новый год по восточному календарю.

Он будет 4 719-тый. Праздник, или Весенний фестиваль, начнется в ночь на 12-ое февраля. Улицы и площади уже украшены и сияют огнями. Повсюду – яркие фонари. Традиционные элементы культуры сочетаются с современными технологиями. А в городе Куньмин заработал крупнейший в Азии цветочный базар.  

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Особая атмосфера царит в эти дни в Китае – здесь готовятся встретить Новый год по восточному календарю. Он будет 4 719-тый. Праздник, или Весенний фестиваль, начнется...
 
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