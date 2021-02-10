В Китае готовятся встретить Новый год по восточному календарю

Источник материала: ОНТ

Особая атмосфера царит в эти дни в Китае – здесь готовятся встретить Новый год по восточному календарю.

Он будет 4 719-тый. Праздник, или Весенний фестиваль, начнется в ночь на 12-ое февраля. Улицы и площади уже украшены и сияют огнями. Повсюду – яркие фонари. Традиционные элементы культуры сочетаются с современными технологиями. А в городе Куньмин заработал крупнейший в Азии цветочный базар.

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