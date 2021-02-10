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В Китае готовятся встретить Новый год по восточному календарю
Источник материала: ОНТ
Особая атмосфера царит в эти дни в Китае – здесь готовятся встретить Новый год по восточному календарю.
Он будет 4 719-тый. Праздник, или Весенний фестиваль, начнется в ночь на 12-ое февраля. Улицы и площади уже украшены и сияют огнями. Повсюду – яркие фонари. Традиционные элементы культуры сочетаются с современными технологиями. А в городе Куньмин заработал крупнейший в Азии цветочный базар.
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Особая атмосфера царит в эти дни в Китае – здесь готовятся встретить Новый год по восточному календарю. Он будет 4 719-тый. Праздник, или Весенний фестиваль, начнется...
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