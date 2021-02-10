Снежная стихия в Европе: закрыт аэропорт Дортмунда, в Нидерландах замёрзли каналы

Источник материала: ОНТ

Старый Свет по-прежнему во власти снежной стихии. В Германии ограничено железнодорожное сообщение, аэропорт Дортмунда закрыт.

Экстремально низкие температуры – и в горах Шотландии. В Нидерландах замёрзли знаменитые каналы. Непогода пришла и в Турцию. Стамбул пострадал от сильного урагана. Более ста домов остались без крыш. Повреждены линии электропередачи. Несколько морских пассажирских рейсов были отменены.

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