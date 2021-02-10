|
Снежная стихия в Европе: закрыт аэропорт Дортмунда, в Нидерландах замёрзли каналы
Источник материала: ОНТ
Старый Свет по-прежнему во власти снежной стихии. В Германии ограничено железнодорожное сообщение, аэропорт Дортмунда закрыт.
Экстремально низкие температуры – и в горах Шотландии. В Нидерландах замёрзли знаменитые каналы. Непогода пришла и в Турцию. Стамбул пострадал от сильного урагана. Более ста домов остались без крыш. Повреждены линии электропередачи. Несколько морских пассажирских рейсов были отменены.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старый Свет по-прежнему во власти снежной стихии. В Германии ограничено железнодорожное сообщение, аэропорт Дортмунда закрыт. Экстремально низкие температуры – и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)