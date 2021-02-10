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В Индии выросло число жертв наводнения
Источник материала: ОНТ
До 32-ух выросло число жертв наводнения в Индии. Продолжается поисково-спасательная операция.
Пропавшими без вести числятся 174 человека. И свыше 30 рабочих по-прежнему зажаты в тоннеле длиной около двух с половиной километров. В расчистке завалов задействована тяжелая техника, армия, вертолеты. Несколько дней назад сход ледника в Гималаях разрушил плотину двух гидроэлектростанций. Пока нет ясности, что явилось причиной природной катастрофы.
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До 32-ух выросло число жертв наводнения в Индии. Продолжается поисково-спасательная операция. Пропавшими без вести числятся 174 человека. И свыше 30 рабочих...
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