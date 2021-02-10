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В Индии выросло число жертв наводнения

10.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии выросло число жертв наводнения

До 32-ух выросло число жертв наводнения в Индии. Продолжается поисково-спасательная операция.

Пропавшими без вести числятся 174 человека. И свыше 30 рабочих по-прежнему зажаты в тоннеле длиной около двух с половиной километров. В расчистке завалов задействована тяжелая техника, армия, вертолеты. Несколько дней назад сход ледника в Гималаях разрушил плотину двух гидроэлектростанций. Пока нет ясности, что явилось причиной природной катастрофы.

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До 32-ух выросло число жертв наводнения в Индии. Продолжается поисково-спасательная операция. Пропавшими без вести числятся 174 человека. И свыше 30 рабочих...
 
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