В Индии выросло число жертв наводнения

Источник материала: ОНТ

До 32-ух выросло число жертв наводнения в Индии. Продолжается поисково-спасательная операция.

Пропавшими без вести числятся 174 человека. И свыше 30 рабочих по-прежнему зажаты в тоннеле длиной около двух с половиной километров. В расчистке завалов задействована тяжелая техника, армия, вертолеты. Несколько дней назад сход ледника в Гималаях разрушил плотину двух гидроэлектростанций. Пока нет ясности, что явилось причиной природной катастрофы.

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