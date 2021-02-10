Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов Беларуси создаёт экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Она проанализирует ситуацию на потребительских рынках, чтобы исключить возможность спекуляций со стороны поставщиков и торговых сетей.

В Федерации отмечают, для сохранения стабильных цен для многих товаров первой необходимости нужен новый механизм поставок. В частности, это касается медпрепаратов, стоимость которых в январе выросла на 5 и более процентов. В аптечных сетях объясняют это различными факторами. В том числе, введением с 1 января ставки НДС в 10% на лекарства и медизделия. Сейчас на контроле у профсоюзных специалистов – полсотни препаратов. В основном, для лечения респираторных и вирусных заболеваний.

Пока же профсоюзы рекомендуют разработать дополнительную систему скидок для незащищенных слоев населения, а также готовят предложение в Совмин о снижении ставки НДС на лекарственные препараты с 10% до 5%.

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