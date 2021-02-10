Протесты против государственного переворота в Мьянме: погибла 19-тилетняя студентка

Источник материала: ОНТ

Всё более тревожная информация и кадры приходят из Мьянмы, где не прекращаются протесты против государственного переворота.

На акцию в столице вышли студенты. Для разгона полиция применила слезоточивый газ и водометы. Звучали выстрелы. Ранее сообщалось, что стреляют резиновыми пулями. На этот раз были и боевые боеприпасы. Первая жертва протестов – 19-тилетняя студентка. Девушка погибла от ранения в голову. Пулю в грудь получил еще один человек – он госпитализирован. Массовые акции в стране не прекращаются с начала февраля, когда власть в стране захватили военные. Жители требуют освободить арестованных президента и лидера правящей партии, вернуть власть прежнему правительству, и созвать первую сессию парламента, избранного на выборах в ноябре.

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