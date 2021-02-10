Арина Соболенко продолжает успешное выступление в Открытом чемпионате Австралии

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко продолжает успешное выступление на первом в сезоне теннисном турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии.

Белоруска одержала уже вторую победу и пробилась в 1/16-й финала соревнований, обыграв россиянку Дарью Касаткину со счётом 7:6, 6:3. На старте турнира Соболенко одолела Викторию Кужмову из Словакии. В 1/16-й финала наша теннисистка сыграет с американкой Энн Ли. Эта встреча пройдёт в пятницу. К сожалению, остальные белорусские теннисисты завершили выступление в одиночном разряде турнира.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram