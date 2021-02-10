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Арина Соболенко продолжает успешное выступление в Открытом чемпионате Австралии
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко продолжает успешное выступление на первом в сезоне теннисном турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии.
Белоруска одержала уже вторую победу и пробилась в 1/16-й финала соревнований, обыграв россиянку Дарью Касаткину со счётом 7:6, 6:3. На старте турнира Соболенко одолела Викторию Кужмову из Словакии. В 1/16-й финала наша теннисистка сыграет с американкой Энн Ли. Эта встреча пройдёт в пятницу. К сожалению, остальные белорусские теннисисты завершили выступление в одиночном разряде турнира.
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Арина Соболенко продолжает успешное выступление на первом в сезоне теннисном турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии. Белоруска одержала...
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