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Вотум недоверия Трампу признали конституционным

10.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вотум недоверия Трампу признали конституционным

Вотум недоверия Дональду Трампу признали конституционным. Процесс импичмента бывшему президенту США соответствует основному закону страны, заявили в Сенате.  

Голоса в верхней палате разделились. За законность будущего судебного обвинения выступили 56 сенаторов, 44 – против. Обсуждение длилось четыре часов. В Конгрессе выступили обвинители из Палаты представителей и адвокаты бывшего главы Белого дома. И это только начало. Впереди ещё два дня прений. У каждой из сторон будет по 16 часов, чтобы высказать свои доводы. Для импичмента нужно 67 голосов сенаторов. И верхняя палата будет собираться каждый день, пока не проведёт итоговое голосование. Поэтому судьба 45-го президента США может разрешиться только в выходные. А вот действующий хозяин Белого дома – не эксперт. Он не собирается высказывать своё мнение по поводу импичмента и не наблюдает за тем, что происходит в Сенате, – заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

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Вотум недоверия Дональду Трампу признали конституционным. Процесс импичмента бывшему президенту США соответствует основному закону страны, заявили в Сенате.  ...
 
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