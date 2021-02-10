Делегаты Всебелорусского народного собрания собираются в Минске

Источник материала: ОНТ

Сутки до начала важнейшего политического события страны. И уже сегодня делегаты Всебелорусского народного собрания встречаются в Минске.

В столицу едут представители всех регионов – по 310 человек от каждой области и 366 представителей города Минска. Все они люди разных профессий, возрастов и социальных групп населения, которых объединяет желание внести свой вклад в развитие и благополучие Беларуси. Пять месяцев делегаты активно принимали участие в диалоговых площадках, где обращали внимание на самые острые и актуальные вопросы в современной жизни страны. Услышан был каждый, наступает время озвучить всё, что волнует белорусский народ. Какими будут предстоящие пять лет? Два дня делегаты будут обсуждать направления социально-экономического и общественно-политического развития страны. Всебелорусское народное собрание проходит раз в пять лет и станет уже шестым в суверенной истории нашей страны.

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