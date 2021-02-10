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Ученые нашли у «живого ископаемого» необычные гены
Источник материала: ОНТ
У древней рыбы латимерии канадскими учеными были выявлены 62 относительно молодых гена, которые она приобрела в результате эволюции за последние 10 млн лет. Об этом
Ранее предполагалось, что латимерия – живое ископаемое, которое за 400 млн лет не изменилось. Впервые африканский целакант Latimeria chalumnae был выловлен у берегов Южной Африки в 1938 году. Анатомия рыбы соответствовала ископаемым латимериевым рыбам полностью, хотя они и считались вымершими.
Результаты исследования канадских ученых показали, что тело латимерии почти за миллионы лет не изменилось, но при этом продолжал эволюционировать геном. По мнению исследователей, новые гены переходили к рыбе благодаря горизонтальному переносу генов от других видов.
Руководитель исследования профессор Тим Хьюз подчеркнул, что пока не установлено, какую функцию выполняют 62 новых гена, но многие из них кодируют ДНК-связывающие белки.
Фото: TASS/Imago
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У древней рыбы латимерии канадскими учеными были выявлены 62 относительно молодых гена, которые она приобрела в результате эволюции за последние 10 млн лет. Об этом...
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