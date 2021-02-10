Ученые нашли у «живого ископаемого» необычные гены

Источник материала: ОНТ

У древней рыбы латимерии канадскими учеными были выявлены 62 относительно молодых гена, которые она приобрела в результате эволюции за последние 10 млн лет. Об этом информирует Molecular Biology and Evolution.

Ранее предполагалось, что латимерия – живое ископаемое, которое за 400 млн лет не изменилось. Впервые африканский целакант Latimeria chalumnae был выловлен у берегов Южной Африки в 1938 году. Анатомия рыбы соответствовала ископаемым латимериевым рыбам полностью, хотя они и считались вымершими.

Результаты исследования канадских ученых показали, что тело латимерии почти за миллионы лет не изменилось, но при этом продолжал эволюционировать геном. По мнению исследователей, новые гены переходили к рыбе благодаря горизонтальному переносу генов от других видов.

Руководитель исследования профессор Тим Хьюз подчеркнул, что пока не установлено, какую функцию выполняют 62 новых гена, но многие из них кодируют ДНК-связывающие белки.

Фото: TASS/Imago

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram