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Антитренды весны 2021
Источник материала: ОНТ
Похоже, зима не собирается сдавать своих позиций, поэтому предлагаю ещё раз посмотреть на то, какие вещи из вашего гардероба все же лучше убрать. Особенно, в преддверии весны, поскольку большую часть вы сможете носить, продолжая модные тенденции прошлого года.
Итак, что же стало немодным, неактуальным и чем лучше заменить.
1. Вязаное платье. Искренне удивлена и даже рассержена, когда вижу вязаные или шерстяные, а ещё и выше колена платья в магазинах или на девушках разного возраста и положения. Выбирайте модели, где между вами и платьем «есть воздух» либо размер оверсайз.
2. Водолазки. Сразу скажу, что про водолазки из тонкого трикотажа я бы рекомендовала забыть. Выбирайте исключительно плотный трикотаж и хорошим составом. Не покупайте слишком дорогие вещи, лучше выбрать цена-качество, но менять их каждый новый сезон осень-зима. Как правило, они быстро приходят в негодность.
3. Свитера и кардиганы. Повторюсь насчёт хлипкости материала. Полотное должно быть плотным, также может быть фактурным, но не просвечивать. Кардиганы из тонкого трикотажа с поясом длиной ниже линии бедра безнадёжно устарели - обходим их стороной.
4. Юбка и брюки. В моде трикотажные вещи, смотрятся они выигрышно. Если у вас на работе нет строгого дресс-кода, вполне можно, в такого рода вещах, появится в офисе. Что касается юбок, то юбку-карандаш выше колена модно было носить лет 10 назад, сейчас актуальны расклешенные или прямого кроя модели.
5. Жилет. Это, пожалуй, самой острый тренд нескольких ближайших сезонов, но в продаже все же можно найти облегающие силуэты, которые носили ещё наши бабушки. Рекомендую оставить их на вешалке, а выбрать модели свободного кроя, поскольку надевать ее нужно будет либо на рубашку, футболку или платье.
Вкус нам дан для того, чтобы уметь экономить. Тратьте деньги с умом и пусть ваши вещи приносят вам удовольствие.
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Похоже, зима не собирается сдавать своих позиций, поэтому предлагаю ещё раз посмотреть на то, какие вещи из вашего гардероба все же лучше убрать. Особенно, в...
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