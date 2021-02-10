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Мишель Обама запустит свое детское шоу на Netflix
Источник материала: ОНТ
Мишель Обама, жена экс-президента США Барака Обамы,
Старт шоу «Вафля и Моти» запланирован на 16 марта.
Фото: twitter / MichelleObama
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Мишель Обама, жена экс-президента США Барака Обамы, сообщила о запуске на стриминговом сервисе Netflix нового детского шоу, посвященного кухне и культуре разных стран....
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