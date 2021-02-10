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Киану Ривзу предложили роль русского злодея в новом фильме Marvel

10.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Киану Ривзу предложили роль русского злодея в новом фильме Marvel

Голливудский актер Киану Ривз может сыграть русского злодея Крейвена-Охотника в новом фильме по комиксам Marvel. Об этом информирует We Got This Covered.

По сведениям источника, студия Sony Pictures пока не подписывала контракт с артистом.

Картину «Крейвен» снимет режиссер Джей Си Чандор. Фильм станет спин-оффом фильмов о Человеке-пауке.

Крейвен-Охотник, настоящее имя которого Сергей Николаевич Кравинов, – антигерой, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко. Впервые персонаж появился в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году.

В киновселенной Marvel Крейвен-Охотник еще не появлялся.

Фото: TASS/Zuma/Kento Nara

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Голливудский актер Киану Ривз может сыграть русского злодея Крейвена-Охотника в новом фильме по комиксам Marvel. Об этом информирует We Got This Covered. По сведениям...
 
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