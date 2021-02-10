|
Киану Ривзу предложили роль русского злодея в новом фильме Marvel
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Киану Ривз может сыграть русского злодея Крейвена-Охотника в новом фильме по комиксам Marvel. Об этом
По сведениям источника, студия Sony Pictures пока не подписывала контракт с артистом.
Картину «Крейвен» снимет режиссер Джей Си Чандор. Фильм станет спин-оффом фильмов о Человеке-пауке.
Крейвен-Охотник, настоящее имя которого Сергей Николаевич Кравинов, – антигерой, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко. Впервые персонаж появился в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году.
В киновселенной Marvel Крейвен-Охотник еще не появлялся.
Фото: TASS/Zuma/Kento Nara
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудский актер Киану Ривз может сыграть русского злодея Крейвена-Охотника в новом фильме по комиксам Marvel. Об этом информирует We Got This Covered. По сведениям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)