Эстония протестирует «вакцинные паспорта»

Источник материала: Onliner

Эстония совместно со Всемирной организацией здравоохранения протестирует глобальную цифровую систему «вакцинных паспортов», передает The Guardian . Пилотный проект сосредоточится на том, как могут работать всемирно признанные электронные сертификаты о вакцинировании.

— И архитектура, и решение должны работать как в Эритрее, так и в Сингапуре, — говорит Мартен Каевац, советник правительства Эстонии по технологиям.

В стране уже есть собственная система электронных медицинских карт с информацией о вакцинировании. В большинстве стран мира такой системы нет, как нет и взаимного признания, несмотря на границы.