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Эстония протестирует «вакцинные паспорта»
Источник материала: Onliner
Эстония совместно со Всемирной организацией здравоохранения протестирует глобальную цифровую систему «вакцинных паспортов», передает
— И архитектура, и решение должны работать как в Эритрее, так и в Сингапуре, — говорит Мартен Каевац, советник правительства Эстонии по технологиям.
В стране уже есть собственная система электронных медицинских карт с информацией о вакцинировании. В большинстве стран мира такой системы нет, как нет и взаимного признания, несмотря на границы.
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Эстония совместно со Всемирной организацией здравоохранения протестирует глобальную цифровую систему «вакцинных паспортов», передает The Guardian. Пилотный проект...
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