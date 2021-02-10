И даже Мингорисполком. Милиция проверяет информацию о минировании нескольких зданий

Источник материала: Onliner

Минская милиция сообщает о том, что в центре неспокойно: около полудня силовикам поступило несколько звонков с информацией о минировании. Под прицелом оказались Мингорисполком, Минский городской суд, гостиница «Минск».

— На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание! — обращаются к горожанам силовики.