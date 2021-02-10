«А потом просто пошел на боковой таран». Видео конфликта на МКАД (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель стал очевидцем странного и довольно абсурдного ДТП на минской кольцевой дороге. Участники — Kia Sportage и Mercedes. Оба автомобиля, по словам автора видео, с российскими номерами. Аварии предшествовала серия маневров и опережений, вызванных появлением на МКАД техники дорожников.

«Все произошло сегодня около 8:15, — рассказал автор записи. — Машина коммунальщиков посыпает дорогу с крайней левой полосы. Соответственно, все жмутся во вторую, а особенно в третью. Передо мной едет Mercedes. За ним пристраивается Kia. Потом его что-то не устраивает, он обгоняет „Мерс“ и по полной „вырезает“ его. В это время мы проехали машину коммунальщиков, полосы стали свободны. Kia увеличивает скорость и уходит в левый ряд. Mercedes явно на эмоциях бросается вдогонку, а дальше, возможно, он хотел „вырезать“ Sportage. Но со стороны кажется, он просто пошел на боковой таран».

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