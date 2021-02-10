«Увидев этот счет, даже не стал продолжать разговор». Минчанин о том, насколько сложно найти грамотных электриков для ремонта

Источник материала: Onliner

Пережить ремонт — задача не из легких. И ладно бы дело было только в деньгах и времени. Так нет же: редко кто может похвастаться тем, что сразу нашел бригаду ответственных профессионалов, которые исправно работают и не меняют цены (в сторону увеличения) на уже оговоренные этапы. Своим опытом взаимодействия с электриками не смог не поделиться предприниматель Дмитрий. Молодой человек делал ремонт в офисе и поразился тому, как те, кто должен в первую очередь думать о безопасности, относятся к своему делу.

По первой профессии я наладчик КИПиА 4-го разряда, имею третью группу допуска в электроустановки до 1000 В. Три года проработал на ЗАО «Атлант» по этой специальности, работал в отделе главного механика, обслуживал электрику на автоматизированном складе отдела сбыта. Недавно делал ремонт в новом офисе и поразился: едва нашел специалиста по электрике, который смог бы правильно сделать разводку и собрать электрощиток со счетчиком.

Перечислю основные моменты, из-за которых я долго не мог найти подрядчика на выполнение работ.

Некоторые электрики пытаются использовать провода вместо кабелей.

Это первое, что меня смутило, когда я попросил одного из претендентов сбросить смету. Мне выслали счет на оплату, в котором вместо кабеля ВВГнг-LS (нг — негорючий, LS — низкий уровень дыма), который используется для прокладки электрики в офисах и квартирах, был указан многожильный провод ПВС.





Провод ПВС — это, во-первых, провод, во-вторых, многожильный, у него выше сопротивление, и применяется он только для стационарного подключения электроприборов и производства удлинителей. Срок службы у него до 10 лет, в то время как у ВВГнг-LS — до 30 лет. Провод ПВС разрушается от УФ-лучей, он горит и выделяет много дыма. Но он гибкий, очень легок в прокладке и монтаже, поэтому его часто используют горе-электрики, таким образом подвергая имущество и жизнь клиентов опасности. Есть еще и особенности при подключении проводов ПВС: концы провода нужно или обжимать, или пропаивать, что тоже редко кто делает. А если этого не сделать, то место соединения будет нагреваться из-за роста сопротивления в месте соединения.

Увидев этот счет, даже не стал продолжать разговор с потенциальным подрядчиком, уж если на этапе выбора кабелей возникают вопросы, то дальше нам точно не по пути.

Приглашенные специалисты в большинстве случаев не знают закон Ома!

Закон Ома — это основа основ для любого электрика. Этот закон позволяет верно рассчитывать нагрузку на электросеть и выбирать нужные комплектующие. Также многие не изучали ПУЭ (Правила устройства электроустановок), а за нарушение ПУЭ может быть штраф от контролирующих органов.

Простой пример: мне предложили провести одну линию из четырех пар розеток. Кабель выбрали ВВГнг-LS — уже хорошо. Но когда я посмотрел на схему, увидел, что в цепи стоит провод сечением 2,5 мм и только один автоматический выключатель на 16 А. Хорошо, давайте посчитаем. Суммарная мощность электроприборов в кабинете: микроволновка — 800 Вт, чайник — 1500 Вт, кофемашина — 1450 Вт, три мощных стационарных компьютера с суммарной мощностью — 2550 Вт, холодильник — 250Вт. Все складываем и получаем 6550 Вт.

Чтобы получить силу тока, нужно разделить это число на напряжение в сети, т. е. 220 В. Результат — 29,9 А, т. е. шестнадцатиамперный автомат будет постоянно отключаться, и вообще сечение провода выбрано неверно, о чем говорит таблица из ПУЭ.





Я это предъявил, мне ответили, что поставят автомат побольше. Опять заглядываем в таблицу из ПУЭ и видим, что допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами составляет только 21 А!!! А автомат с большим номинальным током приведет к нагреву кабеля и пожару! Так что и этот потенциальный подрядчик был отправлен подальше.

К предыдущему примеру можно отнести и такую категорию: сечение кабеля выбирают не по расчету нагрузки, а по принципу «меня так учили» или «все так делают». В одном случае это удорожает проект для заказчика, в другом — приводит к пожару. Даже если ток в линии маленький, ПУЭ все равно запрещает использовать кабели с сечением ниже 1,5 мм, тут нужно смириться с расходом средств.

Но чаще всего можно встретить подобные утверждения:

на освещение всегда ведем провод с сечением 1,5 кв. мм — и точка. Тут сложно поспорить, потому что я не видел освещение в комнате квартиры или офисе, которое потребляет более 3000 Вт;

на комнату выбирается сечение провода 2,5 кв. мм;

на кухню — 4,5 кв. мм.

Аналогичная ситуация и с защитными выключателями (автоматами). В голове есть три номинала 10 А — освещение, 16 А — офисы и комнаты, 25 А — кухня. Тут тоже на вопросы, почему именно так, получаешь ответ: мы всегда так делали, все работает. Мое мнение: если электрик подбирает кабель и комплектующие по опыту, то лучше с ним не работать, так как последствия могут быть печальны.

Для меня алгоритм разработки проекта электросети, вне зависимости от того, квартира это или офис, выглядит так:

разделение всех электроприборов на группы;

расчет суммарной мощности и номинального тока для каждой группы;

расчет сечения кабеля для каждой группы;

подбор устройств защиты.

Отдельной темой можно привести соединения кабелей при помощи скрутки, это мотивируется тем, что в советских домах скрутки по 30 лет работали и ничего. Хотя, если по правде, в советское время и приборов столько не было. Сейчас только компьютер для дизайнера может потреблять столько же энергии, сколько целая квартира времен СССР.

Спустя время и строгий кастинг, когда я уже выбрал подрядчика и казалось, что нашелся адекватный человек, я пришел проверить, как идут дела в офисе. Открываю распределительную коробку, а там — кабель соединен при помощи скрутки, как на фото. Для справки: в ПУЭ вообще нет такого понятия, как скрутка. Можно использовать пайку, обжим, специальные клеммники. А скрутка со временем приводит к нагреву места соединения и пожару. Тем более пачка клеммников немецкого производителя стоит не так дорого (до 20 рублей), чтобы на этом экономить.

Неправильно подключают электросчетчики. Это уже не моя ситуация, но все равно показательная. Моему другу в студии, где стоит много мощного оборудования, подключили два счетчика (по проекту там необходимо два счетчика — однофазный и трехфазный) последовательно, в итоге показания одного дублировались и прибавлялись к показаниям второго и с августа получилась переплата в районе 5000 рублей. Заметили это после обкатки студии, когда начали оптимизировать затраты с точки зрения энергопотребления и цифры не сошлись. А ведь там все было строго: проект, именитый электрик с рекомендациями и портфолио.

Отдельного внимания заслуживают консультанты в магазинах электрики, которые продают по принципу «все берут, и вы тоже берите, а лучше вообще возьмите с запасом автомат — он не отключится». Но умалчивают или просто не понимают, что человек поставит автомат на 16 А на сечение провода в 1 кв. мм и из-за этого может случиться пожар.

То есть, как бы ни хотелось отдать все на откуп подрядчикам и посвятить время своим заботам, перед началом работ по прокладке электрики придется вникнуть в тему, иначе это все может закончиться печально. Лично мне, чтобы провести электрику в офисе, пришлось просмотреть много подрядчиков, освежить знания, даже что-то сделать самому. А еще постоянно быть начеку и контролировать мастеров — даже при моем отборе у людей было несколько попыток схалтурить.

А после пройденного пути меня охватил ужас, наверняка во многих офисах и квартирах электрика сделана с нарушениями. К чему это может привести — сами понимаете. Как показывает статистика за 2019 год (за 2020-й не нашел на сайте МЧС), порядка 70% всех пожаров происходит как раз в осенне-зимний период. Традиционный пик — декабрь и январь. Я предполагаю, это все либо из-за того, что возросла нагрузка на сети, либо электрики не заложили вероятность использования обогревателей, когда делали электрику.

Согласны с мнением Дмитрия? Есть что возразить? У вас в загашнике полно строительных историй, которые следовало бы поведать миру? Пишите на ok@onliner.by.