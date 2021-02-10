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«Увидев этот счет, даже не стал продолжать разговор». Минчанин о том, насколько сложно найти грамотных электриков для ремонта

10.02.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пережить ремонт — задача не из легких. И ладно бы дело было только в деньгах и времени. Так нет же: редко кто может похвастаться тем, что сразу нашел бригаду ответственных профессионалов, которые исправно работают и не меняют цены (в сторону увеличения) на уже оговоренные этапы. Своим опытом взаимодействия с электриками не смог не поделиться предприниматель Дмитрий. Молодой человек делал ремонт в офисе и поразился тому, как те, кто должен в первую очередь думать о безопасности, относятся к своему делу.

По первой профессии я наладчик КИПиА 4-го разряда, имею третью группу допуска в электроустановки до 1000 В. Три года проработал на ЗАО «Атлант» по этой специальности, работал в отделе главного механика, обслуживал электрику на автоматизированном складе отдела сбыта. Недавно делал ремонт в новом офисе и поразился: едва нашел специалиста по электрике, который смог бы правильно сделать разводку и собрать электрощиток со счетчиком.

Перечислю основные моменты, из-за которых я долго не мог найти подрядчика на выполнение работ.

Некоторые электрики пытаются использовать провода вместо кабелей.

Это первое, что меня смутило, когда я попросил одного из претендентов сбросить смету. Мне выслали счет на оплату, в котором вместо кабеля ВВГнг-LS (нг — негорючий, LS — низкий уровень дыма), который используется для прокладки электрики в офисах и квартирах, был указан многожильный провод ПВС.

«Увидев этот счет, даже не стал продолжать разговор». Минчанин о том, насколько сложно найти грамотных электриков для ремонта

Провод ПВС — это, во-первых, провод, во-вторых, многожильный, у него выше сопротивление, и применяется он только для стационарного подключения электроприборов и производства удлинителей. Срок службы у него до 10 лет, в то время как у ВВГнг-LS — до 30 лет. Провод ПВС разрушается от УФ-лучей, он горит и выделяет много дыма. Но он гибкий, очень легок в прокладке и монтаже, поэтому его часто используют горе-электрики, таким образом подвергая имущество и жизнь клиентов опасности. Есть еще и особенности при подключении проводов ПВС: концы провода нужно или обжимать, или пропаивать, что тоже редко кто делает. А если этого не сделать, то место соединения будет нагреваться из-за роста сопротивления в месте соединения.

Увидев этот счет, даже не стал продолжать разговор с потенциальным подрядчиком, уж если на этапе выбора кабелей возникают вопросы, то дальше нам точно не по пути.

Приглашенные специалисты в большинстве случаев не знают закон Ома!

Закон Ома — это основа основ для любого электрика. Этот закон позволяет верно рассчитывать нагрузку на электросеть и выбирать нужные комплектующие. Также многие не изучали ПУЭ (Правила устройства электроустановок), а за нарушение ПУЭ может быть штраф от контролирующих органов.

Простой пример: мне предложили провести одну линию из четырех пар розеток. Кабель выбрали ВВГнг-LS — уже хорошо. Но когда я посмотрел на схему, увидел, что в цепи стоит провод сечением 2,5 мм и только один автоматический выключатель на 16 А. Хорошо, давайте посчитаем. Суммарная мощность электроприборов в кабинете: микроволновка — 800 Вт, чайник — 1500 Вт, кофемашина — 1450 Вт, три мощных стационарных компьютера с суммарной мощностью — 2550 Вт, холодильник — 250Вт. Все складываем и получаем 6550 Вт.

Чтобы получить силу тока, нужно разделить это число на напряжение в сети, т. е. 220 В. Результат — 29,9 А, т. е. шестнадцатиамперный автомат будет постоянно отключаться, и вообще сечение провода выбрано неверно, о чем говорит таблица из ПУЭ.

«Увидев этот счет, даже не стал продолжать разговор». Минчанин о том, насколько сложно найти грамотных электриков для ремонта

Я это предъявил, мне ответили, что поставят автомат побольше. Опять заглядываем в таблицу из ПУЭ и видим, что допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами составляет только 21 А!!! А автомат с большим номинальным током приведет к нагреву кабеля и пожару! Так что и этот потенциальный подрядчик был отправлен подальше.

К предыдущему примеру можно отнести и такую категорию: сечение кабеля выбирают не по расчету нагрузки, а по принципу «меня так учили» или «все так делают». В одном случае это удорожает проект для заказчика, в другом — приводит к пожару. Даже если ток в линии маленький, ПУЭ все равно запрещает использовать кабели с сечением ниже 1,5 мм, тут нужно смириться с расходом средств.

Но чаще всего можно встретить подобные утверждения:

  • на освещение всегда ведем провод с сечением 1,5 кв. мм — и точка. Тут сложно поспорить, потому что я не видел освещение в комнате квартиры или офисе, которое потребляет более 3000 Вт;
  • на комнату выбирается сечение провода 2,5 кв. мм;
  • на кухню — 4,5 кв. мм.

Аналогичная ситуация и с защитными выключателями (автоматами). В голове есть три номинала 10 А — освещение, 16 А — офисы и комнаты, 25 А — кухня. Тут тоже на вопросы, почему именно так, получаешь ответ: мы всегда так делали, все работает. Мое мнение: если электрик подбирает кабель и комплектующие по опыту, то лучше с ним не работать, так как последствия могут быть печальны.

Для меня алгоритм разработки проекта электросети, вне зависимости от того, квартира это или офис, выглядит так:

  • разделение всех электроприборов на группы;
  • расчет суммарной мощности и номинального тока для каждой группы;
  • расчет сечения кабеля для каждой группы;
  • подбор устройств защиты.

Отдельной темой можно привести соединения кабелей при помощи скрутки, это мотивируется тем, что в советских домах скрутки по 30 лет работали и ничего. Хотя, если по правде, в советское время и приборов столько не было. Сейчас только компьютер для дизайнера может потреблять столько же энергии, сколько целая квартира времен СССР.

Спустя время и строгий кастинг, когда я уже выбрал подрядчика и казалось, что нашелся адекватный человек, я пришел проверить, как идут дела в офисе. Открываю распределительную коробку, а там — кабель соединен при помощи скрутки, как на фото. Для справки: в ПУЭ вообще нет такого понятия, как скрутка. Можно использовать пайку, обжим, специальные клеммники. А скрутка со временем приводит к нагреву места соединения и пожару. Тем более пачка клеммников немецкого производителя стоит не так дорого (до 20 рублей), чтобы на этом экономить.

«Увидев этот счет, даже не стал продолжать разговор». Минчанин о том, насколько сложно найти грамотных электриков для ремонта

Неправильно подключают электросчетчики. Это уже не моя ситуация, но все равно показательная. Моему другу в студии, где стоит много мощного оборудования, подключили два счетчика (по проекту там необходимо два счетчика — однофазный и трехфазный) последовательно, в итоге показания одного дублировались и прибавлялись к показаниям второго и с августа получилась переплата в районе 5000 рублей. Заметили это после обкатки студии, когда начали оптимизировать затраты с точки зрения энергопотребления и цифры не сошлись. А ведь там все было строго: проект, именитый электрик с рекомендациями и портфолио.

Отдельного внимания заслуживают консультанты в магазинах электрики, которые продают по принципу «все берут, и вы тоже берите, а лучше вообще возьмите с запасом автомат — он не отключится». Но умалчивают или просто не понимают, что человек поставит автомат на 16 А на сечение провода в 1 кв. мм и из-за этого может случиться пожар.

То есть, как бы ни хотелось отдать все на откуп подрядчикам и посвятить время своим заботам, перед началом работ по прокладке электрики придется вникнуть в тему, иначе это все может закончиться печально. Лично мне, чтобы провести электрику в офисе, пришлось просмотреть много подрядчиков, освежить знания, даже что-то сделать самому. А еще постоянно быть начеку и контролировать мастеров — даже при моем отборе у людей было несколько попыток схалтурить.

А после пройденного пути меня охватил ужас, наверняка во многих офисах и квартирах электрика сделана с нарушениями. К чему это может привести — сами понимаете. Как показывает статистика за 2019 год (за 2020-й не нашел на сайте МЧС), порядка 70% всех пожаров происходит как раз в осенне-зимний период. Традиционный пик — декабрь и январь. Я предполагаю, это все либо из-за того, что возросла нагрузка на сети, либо электрики не заложили вероятность использования обогревателей, когда делали электрику.

Согласны с мнением Дмитрия? Есть что возразить? У вас в загашнике полно строительных историй, которые следовало бы поведать миру? Пишите на ok@onliner.by.

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Пережить ремонт — задача не из легких. И ладно бы дело было только в деньгах и времени. Так нет же: редко кто может похвастаться тем, что сразу нашел бригаду...
 
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