Соратника Навального объявили в межгосударственный розыск и потребовали заочно арестовать

Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте соратника Алексея Навального Леонида Волкова, которому вменяется вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. Соответствующие материалы поступили 10 февраля в Басманный суд Москвы, сообщила пресс-служба суда.

Волков также объявлен в межгосударственный розыск - это значит, что его будут искать на территории СНГ. Сам оппозиционер находится в одной из европейских стран,"Новая газета". В связи с объявлением Волкова в розыск следователь просит арестовать политика на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции в Россию.