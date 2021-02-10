ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соратника Навального объявили в межгосударственный розыск и потребовали заочно арестовать

10.02.2021 13:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Волков также объявлен в межгосударственный розыск - это значит, что его будут искать на территории СНГ

Следственный комитет России ходатайствовал о заочном аресте соратника Алексея Навального Леонида Волкова, которому вменяется вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. Соответствующие материалы поступили 10 февраля в Басманный суд Москвы, сообщила пресс-служба суда.

Волков также объявлен в межгосударственный розыск - это значит, что его будут искать на территории СНГ. Сам оппозиционер находится в одной из европейских стран, отмечает "Новая газета". В связи с объявлением Волкова в розыск следователь просит арестовать политика на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции в Россию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волков также объявлен в межгосударственный розыск - это значит, что его будут искать на территории СНГ
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстония протестирует «вакцинные паспорта»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by