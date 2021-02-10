Политолог: Тихановская и Латушко поспешили с публикацией стратегий. А если Тихановская разругается с Латушко, и все они разругаются?

– Светлана Тихановская объявила о «Стратегии победы». Как оцениваете ее?





– Скажем так: эта стратегия имеет незавершенный характер. То, что предложено Светланой Тихановской, – не до конца сделанный продукт. Безусловно, там есть хорошие моменты: установка на накопление ресурсов нашей стороной, работа на ослабление власти, работа с чиновниками.

Но по большому счету ясных конкретных действий не предлагается. Календарный график, который приложен к стратегии, – абсурдный. Даже с учетом изложенного в самой стратегии, где говорится о накоплении ресурсов и действиях в долгосрочном режиме.









Присутствует установка на уличные акции, но не объясняется их смысл (зачем эти акции?). Обозначаются сроки выходов на улицы с описанием важности дат, но ведь важны не даты сами по себе. Люди должны понимать, зачем они выходят и к чему это будет вести. Поддержание уличных протестов ради самих протестов не может являться целью в таких обстоятельствах.

Второй момент: все то, что написали Латушко и НАУ в «плане Белорусского освобождения», несколько перпендикулярно тому, что описала в своей стратегии Тихановская.

Вместе с тем, если у Тихановской есть календарь и установка на действия в ближайшее время, то у Латушко прописано возвращение политических лидеров как один из шагов ближайшего будущего. Такое ощущение, что они прочитали дорожную карту Мацкевича и растянули ее на разные кусочки: одни взяли одно, а другие – другое. Цельность таким образом разрушается.

Мне кажется, что и Светлана Тихановская, и Павел Латушко очень сильно поспешили с выкладыванием своих стратегий, которые нужно было довести до ума.





– На фоне публикации стратегии победы Тихановской вышло интервью с заглавием «Павел Латушко – следующий президент Беларуси». Не внесут ли его амбиции раскол в протестное движение?





фото: telegraf.by





– Раскол в протестное движение могут внести разные факторы, в том числе и чьи-то завышенные амбиции. Но важно понимать: проиграем мы или нет, будет определяться в самой Беларуси.

Если Тихановская разругается с Латушко, и все они разругаются с Координационным советом, то все равно все будет определяться внутри Беларуси. Это, конечно, будет большой потерей, это нас сильно ослабит, но нужно понимать, что все, что решается по поводу Беларуси, решается в самой стране.





– Бабарико дал интервью из-за решетки, в котором заявил, что крайняя точка нынешней ситуации – 2025 год. Какой-то мрачный прогноз, не находите?





– Нет, не нахожу. Я нахожу мрачным бессмысленные действия и наивные надежды, сжигание энергии и свободы людей ради ничего. Вот это гораздо страшнее, чем прогнозы о том, что, возможно, нам придется бороться более долгий срок, чем ожидалось.





– Что вы подразумеваете под сжиганием энергии ради ничего?





– Ну вот объявили о новой массовой акции. И у Светланы Тихановской эти даты пробегают в стратегии. Кто может мне объяснить: зачем? Какой в этом смысл?

Вместе с тем отмечу: да, режиму удалось стабилизировать ситуацию для себя, да он начал контрреволюцию, да люди боятся и не выходят на улицу. Но это не причина складывать руки и останавливать сопротивление. Нужно понимать, что это может занять довольно продолжительный период.







