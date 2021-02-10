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Amber Grid: Россия возобновила газовый транзит через Литву в Калининградскую область

10.02.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, подтвердил оператор магистральных газопроводов Литвы Amber Grid.

"Подача газа в Калининград полность возобновлена", - сообщила BNS представитель Amber Grid Лаура Шебекене. 



Фото: AFP / Scanpix
Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник утром сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа через Литву в Калининградскую область Российской Федерации. Газ в российский анклав у Балтийского моря подается из Беларуси транзитом через Литву.

"Газпром" сообщил, что потребности области в природном газе полностью удовлетворяются запасами подземных хранилищ Калининградской области. 

Некоторые эксперты и политики в Литве полагали, что таким образом Россия проверяет возможности анклава самостоятельно обеспечивать себя газом. 

И всё же, представители правящих предупредила, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и этом может быть сигналом Литве, что не стоит медлить с разработкой стратегических энергетических проектов - синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу. 

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно договору газ передается по формуле "транспортируй или плати" (англ. „ship or pay“), поэтому литовская компания не несет убытков из-за прекращения передачи газа.
 
 
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Россия во вторник вечером возобновила транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, подтвердил оператор магистральных газопроводов Литвы Amber Grid.
 
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