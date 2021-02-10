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Кота на две недели забыли в пустом самолете. Вот что он там сделал

10.02.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Тель-Авиве, в аэропорту Бен-Гурион был найден кот, которого забыл кто-то из пассажиров прямо в самолете. Питомца обнаружили сотрудники аэропорта в кабине пилота, пишет twizz.ru


Фото: Ido Wechtel

Кот едва ли сумел бы пробраться в самолет самостоятельно, что позволило сотрудникам аэропорта догадаться, что котика просто забыли забрать после полета. Последний раз Boeing следовал в Дубай 24 января и с тех пор оставался в аэропорту. Кота случайно заметили в окне кабины пилота только 7 февраля. А это значит, что он провел без еды и воды 14 дней.

Несмотря на столь долгое заточение, кот остался цел и невредим, чего нельзя сказать о кабине пилота, где он жил все это время. Вот как теперь она выглядит:



Теперь осталось лишь найти горе-хозяина выносливого домашнего животного.

 
 
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В Тель-Авиве, в аэропорту Бен-Гурион был найден кот, которого забыл кто-то из пассажиров прямо в самолете.
 
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