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Данные с iPhone помогли раскрыть убийство в США. Виновного приговорили к 16 годам тюрьмы
Источник материала: Tut.by
Мужчину из Алабамы (США) признали виновным в убийстве своей жены. Для установления причастности полиция использовала данные приложения Health с его iPhone для опровержения алиби. Об этом пишет
47-летний Джефф Уэст приговорен к тюремному заключению за убийство своей жены, 42-летней Кэт Уэст. Женщина скончалась от удара по голове, нанесенного ее мужем, установили присяжные. Джефф Уэст в течение трех лет утверждал, что невиновен. Но приложение Health на его iPhone опровергло такую версию.
Уэст утверждал, что заснул около 22.30 12 января 2018 года и проснулся около 5.15 на следующее утро под звуки полицейских машин возле дома. Однако данные из приложения Health на его iPhone показали, что на самом деле он успел сделать 18 шагов с 23.03 до 23.10 12 января.
Судебно-медицинская экспертиза, проведенная со смартфоном Кэт, показала, что в последний раз женщина двигалась около 22.54. То есть примерно в то время, когда Джефф якобы находился в постели. Кроме того, полиция обнаружила отпечатки пальцев Джеффа на дне бутылки, которой нанесли удар.
Несмотря на заявления о своей невиновности, мужчина провел в заключении последние три года, пока продолжался судебный процесс. В ноябре его признали виновным в убийстве, а недавно судья вынес приговор — 16 лет тюремного заключения.
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Для установления причастности полиция использовала данные приложения Health с iPhone.
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