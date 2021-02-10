Данные с iPhone помогли раскрыть убийство в США. Виновного приговорили к 16 годам тюрьмы

Источник материала: Tut.by

Мужчину из Алабамы (США) признали виновным в убийстве своей жены. Для установления причастности полиция использовала данные приложения Health с его iPhone для опровержения алиби. Об этом пишет Apple Insider .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

47-летний Джефф Уэст приговорен к тюремному заключению за убийство своей жены, 42-летней Кэт Уэст. Женщина скончалась от удара по голове, нанесенного ее мужем, установили присяжные. Джефф Уэст в течение трех лет утверждал, что невиновен. Но приложение Health на его iPhone опровергло такую версию.

Уэст утверждал, что заснул около 22.30 12 января 2018 года и проснулся около 5.15 на следующее утро под звуки полицейских машин возле дома. Однако данные из приложения Health на его iPhone показали, что на самом деле он успел сделать 18 шагов с 23.03 до 23.10 12 января.

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная со смартфоном Кэт, показала, что в последний раз женщина двигалась около 22.54. То есть примерно в то время, когда Джефф якобы находился в постели. Кроме того, полиция обнаружила отпечатки пальцев Джеффа на дне бутылки, которой нанесли удар.

Несмотря на заявления о своей невиновности, мужчина провел в заключении последние три года, пока продолжался судебный процесс. В ноябре его признали виновным в убийстве, а недавно судья вынес приговор — 16 лет тюремного заключения.