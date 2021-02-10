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Экономист: Среди чиновников уже есть недовольство наполнением «кормушки»
Источник материала: Хартия'97
Экономист: Среди чиновников уже есть недовольство наполнением «кормушки»
У диктатора остается все меньше средств для управления госаппаратом.
Все высшие должностные лица Беларуси получают дополнительную зарплату в валюте через черную кассу, заявил в интервью руководитель НАУ Павел Латушко.
Отметим, что в отличие от многих стран доходы чиновников в Беларуси не являются открытой информацией. Сколько же они зарабатывают официально?
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
«То, что министрам дают дополнительные «дэпэ», я слышал еще в конце 90-х. Зачем это нужно – тоже понятно. Во-первых, это дает возможность неофициально поощрять тех, кто действует как надо и наказывать рублем провинившихся: не пойдешь и не пожалуешься, почему мне не доплатили», – сказал Марголин.
Какова вторая причина?
«У нас же зарплата государственных служащих взаимозависима. Если повысить зарплату министру, то нужно повышать зарплаты и другими чиновникам – там все ранжируется по классам и по уровням. А так есть возможность добавить ближнему кругу, а всех остальных оставить за бортом», – отметил Марголин.
По его мнению, белорусские чиновники не могут не сравнивать свои заработки с доходами коллег за рубежом.
«Даже с учетом доплат, которые не все получают, суммы доходов белорусских чиновников не идут ни в какое сравнение ни с зарплатами коллег в капиталистических демократических странах, ни в России и соседних странах. Поэтому, естественно, есть место недовольству материальным обеспечением, наполнением так называемой кормушки, не за что там быть лояльными», – полагает Марголин.
Если материальный фактор не настолько существенен, то почему чиновники так лояльны Лукашенко?
«Я бы говорил не столько об уровне лояльности, сколько об уровне страха. Среди тех, у кого есть достаточные интеллектуальные способности, лояльных нет. Лояльные есть среди тех, кто туго соображает. В целом продолжают служить режиму прежде всего из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями против себя или семьи», – считает Марголин.
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У диктатора остается все меньше средств для управления госаппаратом.
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