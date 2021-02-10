Источник материала: Хартия'97

Экономист: Среди чиновников уже есть недовольство наполнением «кормушки» 10.02.2021, 13:22

У диктатора остается все меньше средств для управления госаппаратом.

Все высшие должностные лица Беларуси получают дополнительную зарплату в валюте через черную кассу, заявил в интервью руководитель НАУ Павел Латушко.

Отметим, что в отличие от многих стран доходы чиновников в Беларуси не являются открытой информацией. Сколько же они зарабатывают официально?

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что доверяет словам руководителя НАУ.

«То, что министрам дают дополнительные «дэпэ», я слышал еще в конце 90-х. Зачем это нужно – тоже понятно. Во-первых, это дает возможность неофициально поощрять тех, кто действует как надо и наказывать рублем провинившихся: не пойдешь и не пожалуешься, почему мне не доплатили», – сказал Марголин.

Какова вторая причина?

«У нас же зарплата государственных служащих взаимозависима. Если повысить зарплату министру, то нужно повышать зарплаты и другими чиновникам – там все ранжируется по классам и по уровням. А так есть возможность добавить ближнему кругу, а всех остальных оставить за бортом», – отметил Марголин.

По его мнению, белорусские чиновники не могут не сравнивать свои заработки с доходами коллег за рубежом.

«Даже с учетом доплат, которые не все получают, суммы доходов белорусских чиновников не идут ни в какое сравнение ни с зарплатами коллег в капиталистических демократических странах, ни в России и соседних странах. Поэтому, естественно, есть место недовольству материальным обеспечением, наполнением так называемой кормушки, не за что там быть лояльными», – полагает Марголин.

Если материальный фактор не настолько существенен, то почему чиновники так лояльны Лукашенко?

«Я бы говорил не столько об уровне лояльности, сколько об уровне страха. Среди тех, у кого есть достаточные интеллектуальные способности, лояльных нет. Лояльные есть среди тех, кто туго соображает. В целом продолжают служить режиму прежде всего из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями против себя или семьи», – считает Марголин.

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