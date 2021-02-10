ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экономист: Среди чиновников уже есть недовольство наполнением «кормушки»

10.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Экономист: Среди чиновников уже есть недовольство наполнением «кормушки»

  • 10.02.2021, 13:22
Экономист: Среди чиновников уже есть недовольство наполнением «кормушки»

У диктатора остается все меньше средств для управления госаппаратом.

Все высшие должностные лица Беларуси получают дополнительную зарплату в валюте через черную кассу, заявил в интервью руководитель НАУ Павел Латушко.

Отметим, что в отличие от многих стран доходы чиновников в Беларуси не являются открытой информацией. Сколько же они зарабатывают официально?

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что доверяет словам руководителя НАУ.

«То, что министрам дают дополнительные «дэпэ», я слышал еще в конце 90-х. Зачем это нужно – тоже понятно. Во-первых, это дает возможность неофициально поощрять тех, кто действует как надо и наказывать рублем провинившихся: не пойдешь и не пожалуешься, почему мне не доплатили», – сказал Марголин.

Какова вторая причина?

«У нас же зарплата государственных служащих взаимозависима. Если повысить зарплату министру, то нужно повышать зарплаты и другими чиновникам – там все ранжируется по классам и по уровням. А так есть возможность добавить ближнему кругу, а всех остальных оставить за бортом», – отметил Марголин.

По его мнению, белорусские чиновники не могут не сравнивать свои заработки с доходами коллег за рубежом.

«Даже с учетом доплат, которые не все получают, суммы доходов белорусских чиновников не идут ни в какое сравнение ни с зарплатами коллег в капиталистических демократических странах, ни в России и соседних странах. Поэтому, естественно, есть место недовольству материальным обеспечением, наполнением так называемой кормушки, не за что там быть лояльными», – полагает Марголин.

Если материальный фактор не настолько существенен, то почему чиновники так лояльны Лукашенко?

«Я бы говорил не столько об уровне лояльности, сколько об уровне страха. Среди тех, у кого есть достаточные интеллектуальные способности, лояльных нет. Лояльные есть среди тех, кто туго соображает. В целом продолжают служить режиму прежде всего из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями против себя или семьи», – считает Марголин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У диктатора остается все меньше средств для управления госаппаратом.
 
Новости дня
Новости разные
 
У кватэры журналіста і блогера Віктара Малішэўскага – ДФР. Сам ён перастаў выходзіць на сувязь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by