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Экс-премьер Беларуси считает, что лукашенковский режим может повторить судьбу СССР

10.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-премьер Беларуси считает, что лукашенковский режим может повторить судьбу СССР

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  • 10.02.2021, 13:05
  • 2,275
Экс-премьер Беларуси считает, что лукашенковский режим может повторить судьбу СССР
Михаил Чигирь

Белорусские власти «доруководятся».

Экс-премьер Беларуси Михаил Чигирь в интервью sn-plus.com заявил, что лукашенковский режим может повторить судьбу СССР.

— На ваш взгляд, каково то, что сейчас белорусской экономикой начинают управлять «силовики»?

— Точно также было перед распадом СССР. Тогда тоже большая половина политбюро были генералами. Вот и доруководились…

Так будет и у нас…

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