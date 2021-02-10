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Экс-премьер Беларуси считает, что лукашенковский режим может повторить судьбу СССР
Источник материала: Хартия'97
Экс-премьер Беларуси считает, что лукашенковский режим может повторить судьбу СССР
Белорусские власти «доруководятся».
Экс-премьер Беларуси Михаил Чигирь в интервью
— На ваш взгляд, каково то, что сейчас белорусской экономикой начинают управлять «силовики»?
— Точно также было перед распадом СССР. Тогда тоже большая половина политбюро были генералами. Вот и доруководились…
Так будет и у нас…
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Белорусские власти «доруководятся».
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