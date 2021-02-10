Источник материала: Хартия'97

США формируют альянс для сдерживания Китая 10.02.2021, 13:01

1,228

Вашингтон усилил сотрудничество с индо-тихоокеанскими союзниками.

США и их индо-тихоокеанские союзники активизируют усилия по формированию альянса для сдерживания Китая, передает «Коммерсант» .

Японское правительство выступило за скорейшее оформление Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором принимают участие США, Япония, Австралия и Индия, в полноценную коалицию по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Предложение Токио провести первый саммит лидеров «четверки» прозвучало после того, как идею развития QUAD в ходе первого телефонного разговора обсудили президент США Джозеф Байден и японский премьер Ёсихидэ Суга.

Попытка превратить QUAD в «азиатское НАТО» станет одним из главных региональных проектов Вашингтона, который еще больше обострит борьбу за лидерство в регионе между Китаем и США.

После того как идею проведения первого в истории саммита лидеров США, Японии, Австралии и Индии в ходе своего телефонного разговора обсудили президент США Джозеф Байден и японский премьер Ёсихидэ Суга, более развернутую оценку этой инициативы дал в Токио генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като. Упомянув о том, что в период правления президента США Дональда Трампа в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) уже проводились встречи глав МИДов ведущих союзников и партнеров Вашингтона в регионе, представитель японского правительства призвал вывести их сотрудничество в области безопасности на новый уровень. «Мы поддерживаем такое сотрудничество, в том числе на высшем уровне. Используя различные возможности, мы стремимся к реализации идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона»,— заявил Кацунобу Като.

Джозеф Байден и члены его команды все более активно используют формулировку о свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе для объединения региональных союзников и партнеров для сдерживания Китая.

О том, что США ставят перед собой именно такую цель, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в своем первом телефонном разговоре с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, состоявшемся в конце прошлой недели. «Госсекретарь подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов. Наша цель — привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах»,— говорится в официальном заявлении Госдепартамента по итогам беседы.

По информации японской газеты Asahi, администрация Байдена активно зондирует почву для проведения в этом году первого саммита лидеров QUAD в режиме видеоконференции. Ранее главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Австралии и Индии встречались дважды — в сентябре 2019 года в Нью-Йорке и в октябре прошлого года в Токио.

В связи с этим газета Asahi напоминает, что Пекин осуждает развитие проекта «четверки», видя в нем попытки создать «тихоокеанское НАТО».

Еще одним подтверждением того, что Вашингтон не намерен откладывать идею развития QUAD в долгий ящик, стал состоявшийся в понедельник телефонный разговор Джозефа Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Одной из главных тем стало «укрепление региональной архитектуры» в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. «Лидеры согласились продолжать тесное сотрудничество для продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в том числе поддержки свободы навигации, территориальной целостности, а также укрепления региональной архитектуры с помощью “четверки”»,— говорится в сообщении Белого дома.

Созданный в ноябре 2017 года, QUAD был задуман как коалиция союзников и партнеров США в рамках стратегии безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо встреч глав МИДов в ноябре прошлого года страны QUAD провели в территориальных водах Индии в Аравийском море военно-морские учения Malabar с участием двух авианосных групп. Их целью стала отработка совместных действий по защите от «экспансионистской и агрессивной политики» Китая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .