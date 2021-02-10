Источник материала: Хартия'97

Легендарный белорус, толкавший автобус в Варшаве: Хочется, чтобы к власти пришли нормальные люди 1 10.02.2021, 12:54

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Дмитрий Салогуб рассказал об обостренном чувстве справедливости и неприятии 3%-го узурпатора.

Белорус Дмитрий Салогуб стал известен в интернете после вирусного видео, на котором он выпихнул автобус из снежного заноса в Варшаве. Эпизод попал на видео журналиста, который вел телевизионный репортаж.

«Радыё Свобода» пообщалась с 28-летним Дмитрием Салогубом, который приехал в Варшаву из Минска.

Как вытолкнули автобус?

Дмитрий рассказал, что встретил подругу, помог ей донести вещи до хостела и возвращался в свой хостел.

«Я ехал в автобусе, 20 минут стоял в пробке, вышел, пошел в направлении движения, увидел маршрутный с «гармошкой» буксующий автобус. Я его подтолкнул. Дорога была вверх, гололед, и я понял, что ему не хватает сцепления, решил помочь. И тут пошло-поехало. Откуда-то подошел журналист. Он сначала сделал вид, а потом начал реально помогать, толкать», — говорит Дмитрий.

Сейчас Дмитрия ищут журналисты, которые хотят взять у него интервью. Некоторые предлагают ему курсы польского языка.

«Я понял, что могу вытолкнуть автобус. Я думал, почему люди до меня этого не сделали, так как все длилось около сорока минут, и там 150-200 человек в этой пробке стояли, – говорит Дмитрий. – Мы вытолкнули автобус в течение минуты»

У Дмитрия журналист спросил: выталкивал ли он автобусы у себя на родине в Беларуси?

«Любой мужик когда-нибудь в жизни толкал свой автомобиль или еще чей-то. В наших же странах постоянно снег идет, поэтому мы даже во дворе у себя часто подпихивали автомобили. Когда-то в России я видел, как толкали самолет, потому что у людей был выбор: либо замерзнуть, либо толкать»

Другие люди к Дмитрию и журналисту не присоединились. И сидевшие в автобусе тоже.

«Они даже не выходили, они сидели внутри, так как водитель не имеет права открывать двери не на остановке, — говорит Дмитрий. – В Варшаве было много снега, и люди не были готовы. Журналисты, видимо, снимали об этом все репортаж».

Под видео, на которое попал Дмитрий, было много комментариев. Мол, если один человек может решить проблему трафика на дорогах, то вместе мы поменяем власть в Беларуси.

Как Дмитрий оказался в Варшаве?

Дмитрий Салогуб сказал, что учился в Беларуси на электромонтера, потом поступил в радиотехнический университет на специальность «электронные системы безопасности». Но перспектива была – работать на заводе за 150 долларов. Тогда он бросил учебу и пошел работать, чтобы собрать денег и посмотреть Европу. До 2017 года он ни разу не был за границей. Ему нравится путешествовать по миру. Дмитрий подался на «карту побыту» из-за курсов веб-дизайна. Пока остается в Польше и не может из нее выезжать. В Варшаве он третий месяц.

«В Варшаве я работаю большим, четырехметровым, белым медведем в Старом городе, веселю людей. Кому нравится, жертвуют какую-то денежную единицу. Делают со мной фотографии, всем нравится, я тоже доволен, заряжаю позитивом. Я это делал бы даже тогда, если бы мне не платили деньги. Когда рядом играет музыка, я танцую», — говорит Дмитрий.

Почему не вернулся в Беларусь?

1 августа Дмитрий Салогуб уже проходил карантин в Польше.

«Я думал даже вернуться, когда увидел, что происходило в Беларуси после 9 августа. Но хорошо, что туда не поехал. Из-за повышенного чувства справедливости я, наверное, уже сидел бы либо лежал бы мертвым в лесу», – говорит он.

По словам Дмитрия, то, что происходит в Беларуси — это полный беспредел.

«Нелегитимный руководитель пытается выдавать себя за легитимного, который якобы победил на выборах. Я за него не голосовал, и из моей среды менее 3% голосовали за этого человека. И то, что омоновцы в балаклавах дают показания в суде, это просто беззаконие, – говорит Дмитрий. – Это ненормально, когда человек выходит в магазин, едет на велосипеде или играет с детьми, а его бьют дубинкой и сажают в автозак неизвестно за что».

Дмитрий хочет получить паспорт Евросоюза, держится принципа, что его дом – весь мир. Говорит, что за границей он из-за своей активной гражданской позиции. И не может сидеть сложа руки.

«Хочется, чтобы в Беларуси все наладилось и пришли к власти нормальные люди», – говорит он.

В Минске остались родители Дмитрия. Они поддерживают решение сына уехать из Беларуси, но не совсем это понимают.

«Они рады, но вместе с тем это не норма для их модели. Для них норма: пойти на завод и там всю жизнь работать. А я в их понимании ломаю эту модель»

Дмитрий говорит, что в любой стране чувствует себя комфортно.

Белый медведь и День солидарности

Дмитрий Салогуб в костюме белого медведя принимал участие в Международном дне солидарности с Беларусью, вместе с другими исполнял танец солидарности.

«Такие флешмобы были в разных странах мира. В Варшаве это было в Старом городе. Меня пригласили организаторы акции. Получилось великолепно, потому что я умею импровизировать, – говорит Дмитрий. – Поляки были удивлены таким количеством участников, что такая диаспора живет в Варшаве. Они хорошо реагировали, всем понравилось. Мы поддержали своих и сделали праздник для поляков»

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