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В квартире блогера и сотрудника «Альфа-Банка» Виктора Малишевского находятся представители ДФР КГК
Источник материала: Навiны
В квартире известного блогера и директора департамента по коммуникациям «Альфа-Банка» Виктора Малишевского находятся сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщила его супруга Галина Малишевская.
«Я не в Минске, сегодня мне позвонили коллеги мужа, сказали, что он не вышел на работу. На связь не выходит ребенок, у него удаленка», — сказала она.
По ее словам, она позвонила подруге, у которой есть ключи от квартиры, и попросила проверить, что там происходит. Около 12.30 та открыла дверь в квартиру, но пройти ей не дали сотрудники ДФР, которые уже были внутри. «Что они там делают и на каком основании, мы не знаем», — сказала Малишевская.
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В квартире известного блогера и директора департамента по коммуникациям «Альфа-Банка» Виктора Малишевского находятся сотрудники департамента финансовых...
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