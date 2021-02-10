ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

BMW переносит запуск электрического кроссовера iX

10.02.2021 13:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Когда BMW показала кроссовер iX в ноябре прошлого года, компания пообещала начать производство данной модели во второй половине 2021 года. Но, как стало известно пользователям iXForums, выпуск паркетника перенесли как минимум на март 2022 года.

Причина переноса запуска производства такой важной модели не называется. Эксперты полагают, что это может быть связано с продолжающимся глобальным дефицитом полупроводников. BMW iX станет первым электрическим кроссовером BMW, который изначально создавался как EV. Уже продающийся BMW iX3 все же представляет собой электроверсию Х3 с соответствующей платформой.

BMW iX оборудован пятым поколением силовой установки eDrive с 500-сильным «дуэтом» электродвигателей. У автомобиля огромная батарея емкостью 100 кВт·ч и запас хода более 500 км. Разгон до сотни — менее 5 секунд.

BMW X3 III (G01) М спорт, 2020 г.в., 10 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
191 517 р.
73 669$ / 60 950€
BMW 5 серия V (E60/E61) Рестайлинг 525D, 2009 г.в., 242 000 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
34 966 р.
13 450$ / 11 128€
BMW 3 серия VI (F30/F31), 2012 г.в., 220 000 км
синий, седан, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
33 796 р.
13 000$ / 10 756€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда BMW показала кроссовер iX в ноябре прошлого года, компания пообещала начать производство данной модели во второй половине 2021 года. Но, как стало известно...
 
Новости дня
Новости разные
 
США формируют альянс для сдерживания Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by