BMW переносит запуск электрического кроссовера iX

Источник материала: Onliner

Когда BMW показала кроссовер iX в ноябре прошлого года, компания пообещала начать производство данной модели во второй половине 2021 года. Но, как стало известно пользователям iXForums , выпуск паркетника перенесли как минимум на март 2022 года.

Причина переноса запуска производства такой важной модели не называется. Эксперты полагают, что это может быть связано с продолжающимся глобальным дефицитом полупроводников. BMW iX станет первым электрическим кроссовером BMW, который изначально создавался как EV. Уже продающийся BMW iX3 все же представляет собой электроверсию Х3 с соответствующей платформой.

BMW iX оборудован пятым поколением силовой установки eDrive с 500-сильным «дуэтом» электродвигателей. У автомобиля огромная батарея емкостью 100 кВт·ч и запас хода более 500 км. Разгон до сотни — менее 5 секунд.