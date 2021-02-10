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BMW переносит запуск электрического кроссовера iX
Источник материала: Onliner
Когда BMW показала кроссовер iX в ноябре прошлого года, компания пообещала начать производство данной модели во второй половине 2021 года. Но, как стало известно пользователям
Причина переноса запуска производства такой важной модели не называется. Эксперты полагают, что это может быть связано с продолжающимся глобальным дефицитом полупроводников. BMW iX станет первым электрическим кроссовером BMW, который изначально создавался как EV. Уже продающийся BMW iX3 все же представляет собой электроверсию Х3 с соответствующей платформой.
BMW iX оборудован пятым поколением силовой установки eDrive с 500-сильным «дуэтом» электродвигателей. У автомобиля огромная батарея емкостью 100 кВт·ч и запас хода более 500 км. Разгон до сотни — менее 5 секунд.
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
синий, седан, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
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Когда BMW показала кроссовер iX в ноябре прошлого года, компания пообещала начать производство данной модели во второй половине 2021 года. Но, как стало известно...
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