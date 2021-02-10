«Хат с краю больше нет». Чего вы не знали о людях, которые будут представлять волю целого народа, а не лицемерить на ВНС

Источник материала: KYKY

Для делегитимизации Всебелорусского народного собрания, которое в феврале проведет Лукашенко, лидеры перемен решили запустить альтернативную площадку – «Сход».

Суть инициативы в том, что никого не назначают, и не заставляют становиться делегатами. Люди сами решают: становиться им кандидатами или нет, и за каких уже выдвинутых кандидатов голосовать.

За неполный месяца работы «Схода» на платформе зарегистрировались и прошли верификацию около 195 кандидатов со 150 участков по всей Беларуси. Среди них есть как известные политики, так и люди, не имеющие к политике никакого отношения. Это важно, и, как сказал один из кандидатов, «нет больше хат с краю, нет и не будет».

Голосование началось 5 февраля, оно продлится по 13 февраля включительно. Так что вы еще успеваете отдать голос за своего кандидата. Все просто: чтобы проголосовать, необходимо установить чат-бот платформы «Сход» в вайбер или телеграм, главное – чтобы ваш аккаунт был привязан к номеру беларуского оператора.

После голосования делегаты сформируют повестку «Схода» и приступят к обсуждению вынесенных на нее вопросов. Все заседания будут проходить онлайн, и за ними можно будет следить в режиме реального времени.

За ходом голосования также можно следить в режиме реального времени. Что мы и сделали – отсмотрели всех зарегистрированных кандидатов и отобрали для вас 10 самых популярных людей, за которых на момент публикации материала проголосовало большинство беларусов. Вот эти делегаты.

Павел уже 16 лет работает в EPAM Systems, сейчас находится на позиции директора. Также Павел – один из создателей платформы «Голос».

Обращение к избирателям: «Я бы хотел показать каждому избирателю, что люди достойны большего, чем есть у них сейчас в Беларуси. Что компетентное руководство способно было бы сделать страну процветающей, а не погрязшей в насилии на краю экономической пропасти».

Дмитрий – адвокат, сейчас он работает индивидуально. Также входит в расширенный состав Координационного совета.

Обращение к избирателям: «Я надеюсь, что мои жизненные принципы и взгляды, образование и опыт работы позволят мне внести достойный вклад в построение новой Беларуси будущего, где наивысшей ценностью будет человек, его безопасность и здоровье. Где каждый гражданин будет иметь равные возможности для самореализации и достойного уровня жизни. Где экономика и государственный аппарат будут эффективными. Где каждый чиновник начиная от главы государства будет ответственно и достойно исполнять возложенные на него высокие обязанности слуги народа и работать на благо общества и каждого его члена».

Максим больше 20 лет проработал в EPAM Systems. В 2020-м решил уйти в отпуск, чтобы войти в состав КС и работать на благо страны.

Обращение к избирателям: «У народа есть право высказывать свое мнение и не бояться. У граждан есть право общественного контроля над чиновниками, судьями, силовыми структурами. Демократические, социальные и политические институты и особенно пресса нужны как воздух для получения обратной связи от граждан и контроля над государством, а не контроля над людьми, как это думают иногда наши чиновники. Только так можно построить страну для народа, страну с высоким уровнем благосостояния, страну, где все захотят жить и растить своих детей».

Илья по образованию – юрист, но сейчас работает разработчиком.

Обращение к избирателям: «Я считаю, что могу помочь улучшить ситуацию в Беларуси».

Сейчас Денис – частный предприниматель, но до этого он 10 лет проработал в компании МТС. Прошел путь от специалиста до управляющего.

Обращение к избирателям: «Если ты не собираешься преодолеть всю дистанцию – не начинай свой путь, если ты не уверен в победе – не начинай борьбу! Еще в мае 2020 года я сделал свой первый шаг. Тогда он был слабо заметен даже моим родным, но для меня этот шаг был твердым и уверенным. Я знаю, что это не спринт – мы бежим марафон. Но я знаю, что наша команда самая выносливая многочисленная и невероятная, и я знаю, что за нами правда и справедливость».

Герман пару лет работал в банках на позиции аналитика. Сейчас занимает должность маркетолога в Symbal.by.

Обращение к избирателям: «Настоящие изменения начинаются с каждого из нас. Будущее страны находится в наших руках. Не существует волшебника, который в одиночку изменит страну в лучшую сторону. Поэтому я и выдвигаю свою кандидатуру, так как хочу жить свободной, независимой, процветающей Беларуси – и делать все возможное для ее развития».

Виктор – бизнесмен. Входит в расширенный состав Координационного совета.

Обращение к избирателям: «Я решил выдвинуться делегатом, поскольку считаю себя в некоторой степени профессионалом в области переговоров. Полагаю, что стадию переговоров с представителями действующей власти должны проходить специалисты в области так называемых «жёстких переговоров», и здесь я могу принести пользу обществу».

Игорь был исключен из КПСС за попытку развала КПСС. Он начинал свою карьеру с работы инженером. В конце 90-х был начальником экономического отдела Могилевского горисполкома. А в нулевых – преподавал экономику в беларуско-российском университете. Сейчас у Владимира свое ИП.

Обращение к избирателям: «Нам нужны честные выборы. Нужно освободить всех политзаключенных. Нужно привлечь по закону к ответственности тех, кто отдавал приказы на избиения и задержания мирно протестующих граждан, и кто непосредственно принимал участи в избиениях и пытках».

Игорь отучился в университете и решил, что хочет работать сам на себя. Сейчас у него есть ИП. Входит в расширенный состав КС.

Обращения к избирателям Сергей не оставил.

Игорь работает в IT-сфере, у него есть свое ИП. Входит в расширенный состав Координационного совета.

Обращение к избирателям: «Я против режима, который привел нас к репрессиям, беззаконию, краху медицины, отсуствию судебной системы. Я горжусь теми, кто каждый день борется за свои права. Теми, кто помогает друг другу в такое непростое время. Я хочу, чтобы народ Беларуси жил без страха, чтобы каждый чувствовал свою значимость, а не никчёмность. Чтобы люди были свободны в своем выборе и слове. Чтобы мы гордились медициной, правовой системой и уровнем жизни».

Про остальных кандидатов можно узнать (и проголосовать за них) на сайте «Схода».