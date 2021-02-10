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У семьи медиаменеджеров – Виктора и Галины Малишевских – ДФР

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сотрудники Департамента финансовых расследований проводят обыск у них дома.

«У нас в квартире сейчас находится ДФР. Муж с утра не выходил на связь, сын тоже», – пишет Галина Малишевская.

Виктор Малишевский – экс-главред «Еврорадио» и officelife.media, а теперь глава департамента коммуникаций «Альфа-банка». Галина Малишевская – медиатренер и консультант.

 
 
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Сотрудники Департамента финансовых расследований проводят обыск у них дома.
 
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