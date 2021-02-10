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Нет связи с известным журналистом и блогером Виктором Малишевским. В его квартире — ДФР
Источник материала: Партизан
Виктор Малишевский, известный белорусский журналист и блогер, перестал выходить на связь 10 февраля. Знакомые говорят, что в его квартире находятся сотрудники ДФР.
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Виктор Малишевский, известный белорусский журналист и блогер, перестал выходить на связь 10 февраля. Знакомые говорят, что в его квартире находятся сотрудники ДФР.
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