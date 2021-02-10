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Исполком, суд и гостиницу "заминировали" в Минске

10.02.2021 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На места выбыли сотрудники милиции, спасатели и саперы, они обследуют всю территорию внутри и вокруг зданий.

Несколько звонков о минировании трех зданий в столице - Мингорисполкома, Мингорсуда и гостиницы "Минск" - поступили в милицию около 12:00 в среду, рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, сообщает Sputnik.by.

Фото из открытого источника

Сотрудников зданий эвакуировали, приняты все меры безопасности. На местах работают саперно-пиротехнические группы.

В милиции принесли извинения за доставленные неудобства.

За последние две недели в Минске уже "минировали" самолет, следующий из Минска в Стокгольм, метрополитен, железнодорожный вокзал, торговые центры "Дана Молл" и "Галилео", а также пять учреждений образования. В итоге взрывных устройств там обнаружено не было. Лжеминеров ищут.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.
 
Теги: Минск
 
 
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На места выбыли сотрудники милиции, спасатели и саперы, они обследуют всю территорию внутри и вокруг зданий.
 
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