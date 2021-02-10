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Synesis заявляет, что не устанавливает камеры во дворах для слежки за протестующими

10.02.2021 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL рассказала в своем телеграм-канале о планах минских властей установить слежку за белорусами и использовать для этого разработку Synesis — платформу Kipod. В Synesis эту информацию назвали «очередным фейком», цель которых — создание отрицательного имиджа компании. Эту историю рассказывает dev.by.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Miłosz Klinowski / Unsplash

Что говорят в BYPOL

По информации BYPOL, под видом обеспечения безопасности в проблемных" дворах в Минске планируется установить видеокамеры и потом подключить их к Kipod от Synesis. Причем, сделать это власти собираются за счет средств самих граждан. «В дальнейшем планируется масштабное подключение по всей стране, даже видеорегистраторов в общественном транспорте. Во все государственные учреждения уже рассылаются разнарядки с указаниями оборудовать видеонаблюдением все периметры подконтрольных территорий».

Что заявили в Synesis

— Это очередной фейк. В данном случае прослеживается не только не соответствующая действительности информация, но и полная некомпетентность авторов (или же целенаправленная клевета).

Во-первых, Synesis не занимается закупкой, установкой и подключением камер видеонаблюдения. Во-вторых, компании ничего не известно о чьих-либо планах по массовой установке камер во дворах для подключения к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности (РСМОБ), работающей на базе платформы умного города Kipod.

Это лишь один из десятка фейков, которые родились в недрах анонимных Telegram-каналов за последние пол года. К примеру, в декабре уже сообщалось, что, якобы, к Kipod подключено в том числе и оборудование для услуги «Видеоконтроль» от РУП «Белтелеком». Ни один из подобных фейков до сих пор не нашёл и не найдет своего подтверждения, поскольку полностью построен на клевете или некомпетентности, — заявили в компании.

В Synesis также обратили внимание, что всех информационных «вбросах» утверждается, что система Kipod используется для идентификации граждан, которые выражают свою гражданскую позицию. «Но до сих пор этому нет ни одного доказательства». Тем не менее на основании подобных спекуляций Synesis включили в санкционный список ЕС.

— Мы уверены, что фейковые публикации были сделаны для создания отрицательного имиджа компании и формирования псевдо-доказательной базы именно для включения компании в него. Совсем скоро обещаем поделиться новыми подробностями о том, чем именно оперировали европейские чиновники при принятии этого неоднозначного решения.

 
Теги: Минск
 
 
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В Synesis эту информацию назвали «очередным фейком», цель которых - создание отрицательного имиджа компании.
 
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